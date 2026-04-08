वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते है, जिसका व्यापक प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को वैभव और धन के दाता शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृष में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को वैभव, धन, ऐश्वर्य, विलासता, दांपत्य सुख, लग्जरी और कला का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी शुक्र ग्रह कोई भी राजयोग बनाते हैं तो इन सेक्टरों और 12 राशियों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन सिंह, वृष और कन्या राशि के जातकों पर खास प्रभाव देखने को मिलेगा। इन लोगों को दांपत्य सुख मिल सकता है। साथ ही करियर में तरक्की मिल सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को वैभव के दाता शुक्र ग्रह दोपहर 3 बजकर 47 मिनट पर अपनी स्वराशि वृष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। यह राज योग व्यक्ति को जीवन में सुख-सुविधाओं, धन देता है। साथ ही ऐसे लोगों को करियर और व्यवसाय में उन्नति मिलती है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता भी बढ़ती है। हालांकि, इस योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के अधिक प्रभाव से व्यक्ति भोग-विलास में अधिक शामिल हो सकता है, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है और आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है।

केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है?

ज्योतिष में जब किसी कुंडली में केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) और त्रिकोण भाव (1, 5, 9) के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं, जैसे कि युति, दृष्टि या परस्पर स्थान परिवर्तन, तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यह राजयोग व्यक्ति को जीवन में उन्नति, प्रतिष्ठा, धन और सफलता दिलाने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं राशियों पर प्रभाव…

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शुक्र आपकी राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं और दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। साथ ही इस समय आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

हालांकि इस दौरान खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। साथ ही आलस्य से बचने की जरूरत है, नहीं तो मौके हाथ से निकल सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

आप लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं। वहीं इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपको लगातार प्रयास करना होगा। वहीं इस समय मेहनत भी आपको करनी चाहिए।

हालांकि आपको इस दौरान कार्यस्थल पर ईर्ष्या या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दौरान रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही इस दौरान आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं इस समय आप छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस दौरान जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको सफलता मिल सकती है।

लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर पेट और त्वचा से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं इस समय आपको किसी को धन उधार देने से भी बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।