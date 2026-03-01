Venus Rahu Conjunction 2026: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 2 मार्च से एक महत्वपूर्ण ग्रह योग बनने जा रहा है, यह योग है मायावी ग्रह राहु और धन के दाता शुक्र ग्रह का संयोग, क्योंकि शुक्र ग्रह अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु ग्रह भी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह संयोग लगभग 18 साल बाद बन रही है। यह संयोग भौतिक सुख, धन, वैभव, लग्ज़री और अचानक मिलने वाले अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है। खास तौर पर मीन, मिथुन, धनु और वृष राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि शुक्र को वैभव, प्रेम, कला, सौंदर्य और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि राहु अचानक लाभ, विदेशी संपर्क, तकनीक और राजनीति से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति दिलाने वाला ग्रह है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं।

क्या है शुक्र-राहु का खास योग?

वैदिक पंचांग के अनुसार जब शुक्र और राहु एक ही राशि में आकर युति बनाते हैं, तो उसे विशेष भौतिक उन्नति देने वाला योग माना जाता है। यह योग अचानक धन लाभ, ग्लैमर, विदेशी संबंधों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सफलता दिला सकता है। हालांकि राहु भ्रम और लालच भी बढ़ा सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्र और राहु का संयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। साथ ही यह संयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश से लाभ, रुके हुए पैसे की प्राप्ति संभावना बन रही है और करियर में ग्रोथ के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को विदेशी या ऑनलाइन माध्यम से फायदा मिल सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय यह योग करियर और व्यापार में नई दिशा दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। मार्केटिंग, मीडिया, आईटी और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के योग हैं। साथ ही आप देश- विदेश ी यात्रा कर सकते हैं।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

राहु और शुक्र का संयोग धनु राशि के जातकों को लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही संपत्ति, वाहन या निवेश से लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सफल हो सकता है। राहु की ऊर्जा अचानक लाभ दिला सकती है, लेकिन सोच-समझकर निवेश करना जरूरी होगा। साथ ही किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें।

मीन राशि (Meen Zodiac)

आप लोगों के लि राहु और शुक्र का संयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि कर सकता है। साथ ही करियर में पहचान बढ़ने के संकेत हैं और आय में इजाफा हो सकता है। साथ ही इस दौरान कला, डिजाइन, फिल्म, फैशन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह योग खास लाभदायक रहने की संभावना है।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।