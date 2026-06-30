Venus Ketu Conjunction 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई 2026 की शुरुआत ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2026 को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से केतु विराजमान हैं। ऐसे में सिंह राशि में शुक्र और केतु का महासंयोग बनने जा रहा है। क्योंकि ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन, सौंदर्य और विलासिता के कारक हैं, जबकि केतु वैराग्य, आध्यात्म, अचानक बदलाव और रहस्यमयी घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति कई राशियों को शुभ साबित हो सकता है। वहीं कुछ राशियों को संभलने की जरूरत है। आइए जानते हैं 12 राशियों शुक्र और केतु की युति का प्रभाव…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 4 जुलाई को शाम को 7 बजकर 14 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में सिंह राशि में केतु और शुक्र की युति बनने जा रही है। यह युति 1 अगस्त तक बनी रहेगी।

शुक्र-केतु युति का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुक्र और केतु की युति को भौतिक सुख और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने वाला योग माना जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को अचानक आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों और खर्चों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह समय आत्ममंथन, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने का संकेत देता है।

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शुक्र और केतु की युति का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

आपकी राशि से शुक्र-केतु की युति पंचम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरन प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश करते समय सावधानी रखें। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

शुक्र और केतु की युति का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य रखना होगा। क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में शुक्र और केतु की युति चतुर्थ भाव पर बनने जा रही है। इसलिए संपत्ति या वाहन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।

शुक्र और केतु की युति का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली में शुक्र और केतु की युति तीसरे भाव पर बनने जा रही है। इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ मिल सकता है और नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचाएंगे।

शुक्र और केतु की युति का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

शुक्र और केतु का संयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बनने जा रही है। इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

शुक्र और केतु की युति का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

यह युति आपकी ही राशि में बन रही है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन मानसिक असमंजस भी रह सकता है। रिश्तों और करियर में जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा।

शुक्र और केतु की युति का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली में शुक्र और केतु की युति 12वें भाव पर बनने जा रही है। इसलिए विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

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शुक्र और केतु की युति का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। क्योंकि शुक्र और केतु की युति आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव पर बनने जा रही है। इसलिए मित्रों और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।

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शुक्र और केतु की युति का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

आपकी राशि से शुक्र और केतु की युति दशम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए करियर में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

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शुक्र और केतु की युति का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

शुक्र और केतु की युति आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है।

शुक्र और केतु की युति का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

आपकी राशि से शुक्र और केतु की युति अष्टम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए अचानक धन लाभ या खर्च दोनों की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें। किसी भी कानूनी या वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच कर लें।

शुक्र और केतु की युति का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर शुक्र और केतु की युति बनने जा रही है। इसलिए वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर रखें। व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है।

शुक्र और केतु की युति का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

शुक्र और केतु का संयोग आपकी राशि से छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान लाभदायक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।