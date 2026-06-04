वट पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। साथ ही वट (बरगद) वृक्ष की पूजा करती हैं। वट पूर्णिमा का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। इसी कारण यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस साल वट पूर्णिमा व्रत 29 जून को रखा जाएगा। वहीं इस दिन दो शुभ योग भी रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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वट पूर्णिमा व्रत 2026 तारीख

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, वट पूर्णिमा का व्रत इस बार 29 जून को किया जाएगा। इस बार वट सावित्री और वट पूर्णिमा व्रत में करीब डेढ़ महीने का अंतर होगा। क्योंकि, इस बार 17 मई से अधिक मास लग रहा है। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह में 3 बजकर 7 मिनट पर होगी और 30 तारीख की सुबह में 5 बजकर 27 मिनट पर पूर्णिमा तिथि का अंत होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून को रखा जाएगा।

वट पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग शुक्ल है, जो सुबह से शुरू होकर दोपहर 2 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। वहीं दूसरा योग ब्रह्म है जो कि शुभ योग के बाद बन रहा है। इन दोनों योगों में पूजा- अर्चना करना शुभ रहेगा।

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वट पूर्णिमा व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने, कच्चा सूत बांधने और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनने से दांपत्य जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही यह व्रत पति-पत्नी के रिश्ते में को मजबूत करता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से वट पूर्णिमा व्रत करने पर अखंड सौभाग्य, सुख-समृद्धि की प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।