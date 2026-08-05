Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की प्रत्येक दिशा का अपना विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि घर में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर सही दिशा में हों तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली का वातावरण रहता है। वहीं गलत दिशा में रखी गई कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा और अनावश्यक परेशानियों का कारण भी बन सकती हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार टीवी, फ्रिज और सोफा किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है।

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टीवी किस दिशा में रखें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार टीवी को घर के दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यह दिशा अग्नि तत्व की मानी जाती है, इसलिए टीवी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसी दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। यदि ऐसा संभव न हो तो पश्चिम दिशा भी एक विकल्प हो सकती है। ध्यान रखें कि टीवी को उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखने से बचना चाहिए।

फ्रिज रखने की सही दिशा

फ्रिज को दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में फ्रिज रखने से घर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की मान्यता है। वहीं फ्रिज को उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है।

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सोफा किस दिशा में होना चाहिए?

ड्रॉइंग रूम या लिविंग रूम का भारी सोफा दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मुधरता और मानसिक संतुलन मिलने की मान्यता है। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि मेहमानों और परिवार के सदस्य का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इससे पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने की मान्यता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र में प्रचलित मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपनी परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।