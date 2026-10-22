Vastu Tips For Stairs: वास्तु शास्त्र में घर की दिशा से लेकर हर एक स्थान का विशेष महत्व है। घर का हर एक कोना सोच-समझ कर बनवाया जाता है। घर की सीढ़ियां बनवाने से लेकर उनके नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल करने तक में कई चीजों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर लोग सीढ़ियों के नीचे की जगह पर झाड़ू-पोछा, डस्टबिन, जूते-चप्पल से लेकर पूजा स्थल तक बना देते हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कुछ भी रखने से पहले वास्तु नियमों पा पालन अवश्य करना चाहिए। इन चीजों को रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपके घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ सामान रखा है, तो बिना तोड़-फोड़ के आप बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ी के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए..

सीढ़ियों के नीचे न रखें ये चीजें

कबाड़ या बेकार का सामन

कभी भी सीढ़ियों के नीचे की जगह को स्टोर के रूप में इस्तेमाल न करें। ऐसे में यहां पर पुराने अखबार, टूटे-फूटे बर्तन, बेकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए इन्हें तुरंत हटा दें।

जूते- चप्पलों का ढेर

सीढ़ियों के नीचे जूते-चप्पल रखने से जगह गंदी और अव्यवस्थित हो सकती है। वास्तु के अनुसार, इन्हें सीढ़ी के नीचे रखने से बचना चाहिए। अगर घर में जगह की कमी है, तो इन्हें शू-रैक में रखें और नियमित रूप से साफ भी करते रहें।

झाड़ू-पोछा या अन्य सामान

घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू, पोछा सहित अन्य चीजें अक्सर सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं। वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसी जगह पर ही रखना है, तो इसके लिए बंद अलमारी का इस्तेमाल करें।

पूजा घर

वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके नीचे से लगातार आवाजाही होती रहती है। ऐसे में आहट होती रहती है। ऐसे में पूजा के लिए घर में शांत, साफ और व्यवस्थित स्थान चुनना ज्यादा बेहतर है।

पानी की टंकी

सीढ़ियों के नीचे पानी की टंकी, खुले पाइप या पानी जमा होने वाली व्यवस्था बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें।

बिना तोड़-फोड़ के अपनाएं ये वास्तु उपाय

सीढ़ियों के नीचे अनावश्यक समाना तुरंत हटा दें और इसकी नियमित रूप से सफाई करते रहें।

अगर आपके पास जगह कम है और स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अलमारी या फिर कैबिनेट का इस्तेमाल करें।

सीढ़ियों के नीचे अगर हमेशा अंधेरा रहता हैं, तो उचित रोशनी की व्यवस्था करें।

दीवारों पर सीलन, बदबू या फिर फफूंदी दिखाई दे रही है, तो इसे तुरंत दूर करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और पारंपरिक विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। इन मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। पाठक किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें।