Vastu Tips For Money: घर में धन-दौलत और कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी या लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु शास्त्र में तिजोरी की जगह और उसका दरवाजा किस दिशा में खुलता है, इसे काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि सही दिशा में तिजोरी रखने से घर में धन का प्रवाह और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। वहीं, गलत दिशा में तिजोरी रखना आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं घर की किस दिशा में धन रखना चाहिए…

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तिजोरी रखने की सबसे शुभ दिशा कौन सी है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तिजोरी को दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिशा को स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु शास्त्र अनुसार तिजोरी का मजबूत हिस्सा दक्षिण या पश्चिम की दीवार से लगा हो और उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है।

उत्तर दिशा की ओर क्यों खुले तिजोरी का दरवाजा?

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। कुबेर को धन और समृद्धि का देवता माना गया है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलने से धन-संपत्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही कुबेर भगवान की भी कृपा बनी रहती है।

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तिजोरी को इन जगहों पर रखने से बचें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तिजोरी रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलने से बचना चाहिए।

तिजोरी को घर के ईशान यानी उत्तर-पूर्व कोने में रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

तिजोरी को किसी बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए।

लॉकर के आसपास अनावश्यक सामान, कबाड़ या गंदगी नहीं रखनी चाहिए।

तिजोरी को ऐसी जगह रखना बेहतर माना जाता है जहां नमी या पानी की समस्या न हो।

तिजोरी के आसपास साफ-सफाई रखें

वास्तु में धन के स्थान को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए तिजोरी के आसपास धूल, कबाड़ या बेकार सामान जमा नहीं होने देना चाहिए। घर की उत्तर दिशा को भी साफ- सुथरा रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे कुबेर की दिशा माना जाता है।

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तिजोरी में क्या रखना शुभ माना जाता है?

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं का पालन करने वाले लोग तिजोरी में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का या लक्ष्मी-कुबेर से संबंधित प्रतीक रखते हैं। कुछ परंपराओं में तिजोरी में लाल या पीले कपड़े में धन रखने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि ये सभी उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित हैं।

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क्या तिजोरी रखने से सच में बढ़ता है धन?

वास्तु शास्त्र में दिशाओं और वस्तुओं की स्थिति को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, लेकिन तिजोरी की दिशा बदलने मात्र से धन बढ़ने की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सही वित्तीय योजना, बचत, निवेश और खर्चों पर नियंत्रण भी जरूरी है। वास्तु संबंधी उपायों को धार्मिक या पारंपरिक मान्यता के तौर पर ही देखना उचित है।