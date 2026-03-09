Vastu Tips for Home Temple: हिंदू धर्म में घर का मंदिर केवल पूजा करने का स्थान नहीं होता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ होता है, वहां सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में भी पूजा स्थान को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं उन 3 गलतियों के बारे में, जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।

मंदिर में टूटी-फूटी मूर्तियां रखना

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। यदि मंदिर में कोई मूर्ति टूट जाए या खराब हो जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी या जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।

मंदिर के पास गंदगी या अव्यवस्था रखना

पूजा स्थल को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी माना जाता है। मंदिर के आसपास गंदगी, धूल या अनावश्यक सामान रखने से सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थल को रोज साफ करना चाहिए और वहां केवल पूजा से जुड़ी वस्तुएं ही रखनी चाहिए।

गलत दिशा में मंदिर स्थापित करना

वास्तु के अनुसार घर का मंदिर सही दिशा में होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि पूजा घर के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है। यदि मंदिर गलत दिशा में बना हो या देवताओं की मूर्तियां गलत दिशा में रखी हों, तो पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना और भगवान का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर के मंदिर को सही नियमों और साफ-सफाई के साथ रखा जाए, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर के मंदिर से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।