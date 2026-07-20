Vastu Tips for Study: अगर आपका बच्चा पढ़ाई के समय बार-बार ध्यान भटकाता है, किताबों में मन नहीं लगता या मेहनत के बावजूद अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, तो इसकी एक वजह घर का वास्तु दोष भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष, पढ़ाई की दिशा और आसपास का वातावरण बच्चों की एकाग्रता पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे आसान वास्तु उपाय, जिन्हें अपनाकर पढ़ाई के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है।

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पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ें

वास्तु शास्त्र में पढ़ाई करते समय बच्चे का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है और नई चीजें सीखने की क्षमता बेहतर होती है।

स्टडी टेबल हमेशा साफ-सुथरी रखें

स्टडी टेबल पर अनावश्यक सामान, टूटे-फूटे पेन, फटी किताबें या कचरा जमा न होने दें। साफ और व्यवस्थित अध्ययन स्थान सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और पढ़ाई में मन लगाने में मदद करता है।

प्राकृतिक रोशनी रखें

जहां बच्चा पढ़ाई करता है वहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का आना अच्छा माना जाता है। यदि प्राकृतिक रोशनी संभव न हो तो सफेद या हल्के पीले रंग की रोशनी का उपयोग करें।

दीवारों के लिए हल्के रंग चुनें

वास्तु शास्त्र अनुसार स्टडी रूम में हल्का हरा, क्रीम, आसमानी या हल्का पीला रंग शुभ माना जाता है। ये रंग मन को शांत रखते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं।

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पढ़ाई की जगह पर दर्पण न रखें

वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के सामने या ठीक पीछे दर्पण लगाने से ध्यान भटक सकता है। इसलिए पढ़ाई वाले स्थान पर शीशे का प्रयोग कम से कम करें।

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अध्ययन कक्ष में सकारात्मक माहौल बनाए रखें

स्टडी रूम में अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तेज आवाज या टीवी से दूरी रखें। शांत वातावरण बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है।

मां सरस्वती की तस्वीर रखें

वास्तु अनुसार यदि संभव हो तो अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती की शांत मुद्रा वाली तस्वीर पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाई जा सकती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले उनका स्मरण करने की परंपरा भी शुभ मानी जाती है।

Disclaimer: यह जानकारी वास्तु शास्त्र में प्रचलित मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि का दावा नहीं किया जाता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक उपायों और विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें।