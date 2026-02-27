Vastu Tips For Roti: हिंदू धर्म में कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं, जिन पर घर में ताजी रोटी बनाना वर्जित माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष तिथियों पर रोटी बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और परिवार की खुशहाली पर असर पड़ सकता है। ज्योतिषियों और वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इन दिनों रोटी बनाने से घर में दरिद्रता, माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की नाराजगी, नकारात्मक ऊर्जा, और यहां तक कि पितरों का अपमान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वे 5 खास तिथियां कौन-सी हैं, जब घर में रोटी बनाना वर्जित माना गया है।

नागपंचमी

नागपंचमी के दिन तवा या चूल्हे पर रोटी बनाना वर्जित माना जाता है। तवा को नाग देवता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अगर तवा पर रोटी बनाई जाए, तो ऐसा माना जाता है कि नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं और परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, नागपंचमी के दिन रोटी बनाने के लिए केवल कढ़ाई या पतीले का इस्तेमाल करें, ताकि घर में शांति और खुशहाली बनी रहे।

शरद पूर्णिमा

शरद पूर्णिमा का दिन धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के प्रकट होने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन खीर या पूरी बनाना शुभ होता है, लेकिन रोटी बनाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, चांद की रोशनी में रखी गई खीर का सेवन करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए इस दिन रोटी की बजाय खीर और पूरी बनाना ही उत्तम माना जाता है।

शीतला अष्टमी

शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन ताजी रोटी बनाना वर्जित माना गया है। घर में केवल एक दिन पहले तैयार ठंडा खाना ग्रहण किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसे स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है।

दीपावली

वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन घर में रोटी बनाना अशुभ माना जाता है। इस दिन केवल विशेष पकवान जैसे हलवा, पूरी और खीर ही बनाना शुभ होता है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए यह परंपरा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

घर में मृत्यु होने पर

यदि परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाए, तो तेरहवीं संस्कार पूर्ण होने तक घर में रोटी बनाना वर्जित माना जाता है। यह समय शोक का होता है और माना जाता है कि इस दौरान घर की ऊर्जा बहुत संवेदनशील रहती है। इस अवधि में घर में साधारण भोजन या पहले से बनी हुई चीजें ही ग्रहण की जाती हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।