Vastu Tips For Plant: घर, मंदिर, ऑफिस की खूबसूरत, हवादार बनाने के लिए घर में विभिन्न तरह के पेड़-पौधे को लगाते हैं। इससे मानसिक शांति मिलने के साथ-साथ घर में खुशहाली बनी रहती हैं। इसके साथ ही प्रकृति से भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में घर में पीपल, नीम, पाकड़ से लेकर मनी प्लांट, स्नैक प्लांट जैसे कई पड़े-पौधे लगाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन्हें घर में लगाने से खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर इन्हें गलत दिशा में लगा दिया, तो आपके जीवन में नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में जानिए वास्तु चिंतामणि के अनुसार, घर में किस दिशा में कौन से पौधे लगाना शुभ हो सकता है और कौन से पौधे लगाने से बचना चाहिए

वास्तु चिंतामणि में वृक्ष प्रकरण अध्याय में पेड़-पौधों को सही दिशा में लगाने के बारे में विस्तार से बताया गया है।

घर के आसपास न लगाएं ऐसे पौधे

श्लोक- आसन्नाः कण्टकिनो रिपुभयदाः क्षीरिणोऽर्थनाशाय।
फलिनः प्रजाक्षयकरा दारुण्यपि वर्जर्जयेदे षाम्‌ । ।
छिन्द्याद यदि न सरुस्तान्‌ तदन्तरे पूजितान्‌ वपेदन्यान्‌।
पुन्नागाशो कारिष्टबकु लपनसान्‌ शमी शालो।।

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  • वास्तु चिंतामणि के अनुसार, घर के समीप अगर कटीले वृक्ष है, तो उससे शत्रुओं का भय अधिक हो सकता है।
  • घर के आसपास दूध वाले पेड़-पौधे होने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर देखने को मिल सकता है।
  • घर के अंदर फलदार वृक्ष लगाने की भी मनाही है। इससे संतान हानिकारक हो सकती है। इतना ही नहीं घर बनाते समय फलदार वृक्ष की लकड़ियां भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल है, तो ऐसे में आप नागकेशर, अशोक, अरीठा, बकुल, केशर,पनस, शमी जैसे सुगंधित फूलों को लगाना शुभ हो सकता है।
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नीम का वृक्ष

नीम का वृक्ष या वैसा कोई अन्य वृक्ष द्वार के मध्य में हो तो वह असुरप्रिय होने से मनुष्य वहां न रह पायेंगे। ऐसा घर छोड देना चाहिए।

अथ निवासा सन्नतरु शुभाशुभ लक्षणानि।
गृहस्य पूर्व दिग्भागे न्यग्रोधः सर्व कामिकः।।
उदुम्जरस्तथा याम्ये वारुण्यां पिप्पलः शुभ:।
प्लक्षशचो तरलो धन्यो विपरीतांस्तु वर्ज येत्‌ । ।

पश्चिमेचैव न्यग्रोधस्तथोंदुम्बरमुत्तरे।।
देववानवगंधर्वा किन्नरो रगराक्षासाः।
पशुपक्षि मनुष्याश्चसंश्रयन्ति सदा तरुन्‌।।

अथ निवासा सन्नतरु शुभाशुभ लक्षणानि।
गृहस्य पूर्व दिग्भागे न्यग्रोधः सर्व कामिकः।।
उदुम्जरस्तथा याम्ये वारुण्यां पिप्पलः शुभ:।
प्लक्षशचो तरलो धन्यो विपरीतांस्तु वर्ज येत्‌ । ।

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वास्तु चिंतामणि के अनुसार अगर घर में नीम या फिर वैसा ही कोई दूसरा पेड़ द्वार के मध्य में हो, तो वह असुरप्रिय होने से मनुष्य वहां रह पाएंगे। इसलिए ऐसे घर को छोड़ देना ही बेहतर है।

अगर में पीपल का पेड़ लगाने की सही दिशा

अगर आप पूर्ण दिशा में पीपल का पेड़ लगाते हैं, तो भय का साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर आप पीपल लगाना चाहते हैं, तो पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है।

बड़ लगाने की सही दिशा

अगर आप घर के पश्चिम दिशा में बड़ का पेड़ लगाते हैं, तो आपको राजकीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे पूर्व दिशा में ही लगाएं। ये शुभ होने के साथ आपके कई मनोरथ पूरे हो सकते हैं।

गुलर का पेड़ लगाने की सही दिशा

अगर के उत्तर दिशा में उदुम्बर यानी गुलर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे नेत्र संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप इसे दक्षिण दिशा की ओर लगा सकते हैं।

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फूलों के पेड़-पौधे लगाने का सही दिशा

अगर आप घर में फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं, तो कभी भी आग्नेय, दक्षिण या फिर नैऋत्व दिशा में न लगाएं। इस दिशा में लगाने से घर के सदस्यों के बीच कलह होने के साथ मानसिक तनाव का सामना ककना पड़ सकता है। ऐसे में आप पश्चिम, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में लगाने से पुत्र की प्राप्ति होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है।

पाकर का पेड़ लगाने की सही दिशा

अगर आप पाकर का पेड़ लगा रहे हैं, तो इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। इस दिशा में लगाने से आपको पराजय, हार, पतन या तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पाकर का पेड़ उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ है। इस दिशा में लगाना से धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, वास्तु परंपराओं और प्रचलित ज्योतिषीय धारणाओं पर आधारित है। इनमें से सभी बातें प्राचीन वेद, पुराण या धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित हों, यह आवश्यक नहीं है। इन्हें आस्था और पारंपरिक मान्यता के रूप में ही लें। किसी भी धार्मिक या वास्तु संबंधी निर्णय से पहले संबंधित मूल ग्रंथ और विद्वान की सलाह लेना उचित है।