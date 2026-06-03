Vastu Tips For Plant: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पेड़-पौधों के बारे में बताया गया है जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। माना जाता है कि इन्हें सही दिशा और स्थान में रखने से मानसिक तनाव कम होने से लेकर परिवार के बीच सामंजस्य बना रहता है। इसके साथ ही आर्थिक संपन्नता बनी रहती हैं। अगर आप भी घर में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो इन पांच पौधों में से कोई एक लगा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इन्हें ज्यादा देखभाल की भी जरूरत वहीं पड़ती है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में किन पौधों को लगाना माना जाता है शुभ…

तुलसी का पौधा

हिंदू परंपरा में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसे घर में रखने से सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के साथ विष्णु जी प्रसन्न हो सकते हैं। घर में सकारात्मकता और आध्यात्मिक माहौल बढ़ाने से जुड़ी मानी जाती है। घर का वास्तु दोष दूर होने के साथ परिवार के बीच सामंजस्य बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसे उत्तर, पूर्व या ईशान कोण रखना सबसे शुभ माना जा रहा है।

मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को लकी माना जाता है। इसे उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार, मनी प्लांट को घर में सही दिशा में लगाने से धन , सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है। ये हवा को शुद्ध करने के साथ मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। वास्तु के हिसाब से इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा गणेश जी और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। कभी भी मनी प्लांट को उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।

बांस का पौधा

वास्तु शास्त्र में बांस का पौधा भी काफी शुभ माना जाता है। इसे घर के अलावा ऑफिस में भी रख सकते हैं। बांस के पौधे को सौभाग्य, शांति और प्रगति आदि का प्रतीक माना जाता है। इसे ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है। इसे घर के पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व में रखना शुभ माना जाता है। इसे घर के ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना सकता है। इसके साथ ही गृह क्लेश नहीं होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बांस के पौधे को कभी भी बाथरूम, टायलेट के अलावा किचन आदि जगहों में लगाने की मनाही होती है। इसे घर या फिर ऑफिस में लाल रिबन से बंधा हुआ बांस का पौधा रखने से जीवन में उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं।

एलोवेरा का पौधा

एलोवेरा को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। वहीं वास्तु के हिसाब से ये पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर माना जाता है। धूप वाली जगह पर अच्छी तरह बढ़ता है। एलोवेरा को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं और नकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय स्थिति अच्छी होने के साथ नौकरी व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ परिवार के बीच प्यार बना रहता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, एलोवेरा का पौधा पूर्व, पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में लगाने से हर एक परेशानी से निजात मिलने के साथ सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। पूर्व, पश्चिम के अलावा दक्षिण-पूर्व दिशा में एलोवेरा लगाने को भी बहुत शुभ माना गया है।

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पीस लिली

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पीस लिली का पौधा लगाने से प्रेम व सद्भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे बेडरूम में रखने से अच्छी नींद आती हैं। इसके साथ साकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के कारण बुरे सपने नहीं आते हैं। अच्छी नीद लाने में भी मदद करता है। इसे घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।

इन पेड़-पौधों को भी लगाना होगा शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी, मनी प्लांट, पीस लिली, बांस का पौधा और एलोवेरा लगाने के अलावा आप क्रॉसूला, नीम, केला, लक्ष्मी कमल, लैवेंडर का पौधा, स्नैक प्लांट, ऑर्किड, डफोडिल, रबर प्लांट, जेड प्लांट, चमेली का पौधा, गेंदे का फूल, गुड़हड़, एरेका पाम, गुलाब का पौधा आदि लगाना भी शुभ माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई तुलसी, मनी प्लांट, बांस और एलोवेरा से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से वास्तु शास्त्र, फेंगशुई की पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। जनसत्ता डॉट कॉम (Jansatta.com) इसके पूरी तरह सटीक होने या किसी भी प्रकार के चमत्कारी लाभ का दावा नहीं करता है। पौधों के औषधीय उपयोग या घर में किसी भी बड़े वास्तु बदलाव से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें या संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।