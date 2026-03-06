Vastu Tips For New Home: हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। हिंदू परंपरा में नए घर में प्रवेश करने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सही तरीके और शुभ समय में घर में प्रवेश किया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं नए घर में प्रवेश से पहले किन 5 वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए।

शुभ मुहूर्त में करें गृह प्रवेश

वास्तु शास्त्र के अनुसार नए घर में प्रवेश हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इसके लिए पंचांग देखकर तिथि और मुहूर्त तय करना बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि शुभ समय में गृह प्रवेश करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार के लिए यह मंगलकारी माना जाता है।

सबसे पहले भगवान की स्थापना करें

नए घर में प्रवेश करने से पहले पूजा स्थल तैयार करना बहुत जरूरी माना जाता है। घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और विधि-विधान से पूजा करें।

घर को साफ-सुथरा और सुगंधित रखें

वास्तु के अनुसार घर में प्रवेश से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। इसके बाद धूप, अगरबत्ती या कपूर जलाकर घर को सुगंधित करें। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

मुख्य द्वार का रखें विशेष ध्यान

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए नए घर में प्रवेश से पहले मुख्य द्वार को सजाना और साफ रखना शुभ माना जाता है। कई लोग दरवाजे पर तोरण या बंदनवार भी लगाते हैं, जिससे घर में शुभता और समृद्धि आती है।

रसोई में पहले बनाएं मीठा भोजन

वास्तु मान्यताओं के अनुसार नए घर की रसोई में सबसे पहले मीठा भोजन बनाना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन खीर या हलवा बनाते हैं और उसे भगवान को भोग लगाने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। यह परंपरा घर में मिठास और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।