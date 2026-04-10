Vastu Tips For Mirror: अपने घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के डेकोरेशन सामान इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। लेकिन जब बात आईना को रखने की आती है, तो कुछ सोचे अपनी सुविधा के अनुसार रख देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद आईना केवल सजावट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा को आकर्षित और परावर्तित करने में मदद करता है। इसलिए इसका सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। सही दिशा और स्थान में रखा आईना सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ सुख-समृद्धि लाता है। वहीं गलत दिशा में रखा हुआ आईना आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। आइए जानते हैं घर पर आईना रखने की सही दिशा से लेकर अन्य वास्तु नियम…

आईना लगाने की सही दिशा(Best Direction For Mirror)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की कुछ दिशाओं में आईना लगाना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में आईना लगाने से लाभ अलग-अलग मिल सकते हैं। वास्तु के अनुसार आईना उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में लगाने सकारात्मक ऊर्जा आने से लेकर मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ ही उत्तर दिशा में लगाने से कई नए अवसर से लेकर धन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में भी लगा सकते हैं।

किस दिशा में न लगाएं आईना ( Worst Direction For Mirror)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर पर कभी बी दक्षिण और पश्चिम दिशा में आईना नहीं लगाना चचाहिए। इस दिशा में शीशा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ सकती हैं।

बेडरूम में आईना लगाने के नियम (Best Direction For Mirror In Bedroom)

अगर आप अपने बेडरूम में आईना लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आईना आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति से लेकर रिश्तों पर असर पड़ता है। इसके अलावा अगर सोते हुए पति-पत्नी का प्रतिबिंब आईना में दिखता है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। ऐसे में अगर आपका शीशा बेड के सामने हैं, तो इसे सोने से पहले कपड़े से ढक दें।

मुख्य द्वार में आईना लगाना

अगर आप मुख्य द्वार के ठीक सामने आईना लगा रहे हैं या फिर लगा हुआ है, तो इसे तुरंत हटा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा होने से सकारात्मक ऊर्जा घर पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं और वह वापस लौट जाती है।

किन जगहों पर आईना लगाना शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया में आईना लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इन जगहों पर मिरर लगाने से धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है।

घर पर आईना है, तो ध्यान रखें ये बातें

अगर आपके घर में मौजूद आईना टूट गया है, तो उसे तुरंत हटा दें।

टूटा या धुंधला आईना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा साफ रखें।

आईने की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपका पूरा चेहरा साफ दिखाई दे।

आईने के सामने गंदगी या कूड़ेदान न हो। ऐसा होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

आईने के सामने आप सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर चीज रखें।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, वास्तु सिद्धांतों और पारंपरिक परंपराओं पर आधारित है। जनसत्ता इनके सफल होने या सटीक परिणामों का कोई दावा या गारंटी नहीं करता है। पाठक को सलाह दी जाती है कि किसी भी नियम को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या वास्तु सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।