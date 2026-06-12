Vastu Tips: हम घर में दरवाजे के पीछे लगे हुक में कपड़े, पर्स से लेकर कई चीजें टांग देते हैं, जिसे हम बहुत आम समझते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी ये आदतें घर में मौजूद ऊर्जा पर बुरा असर डाल सकती है। बिना सोचे-समझे गेट के पीछे कपड़े टांगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की तो बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही करियर, आर्थिक स्थिति, बिजनेस से लेकर मानसिक शांति पर असर पड़ने लगता है। आइए जानते हैं वास्तु संबंधित इन नियमों के बारे में…

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दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने का असर (Vastu Impact)

वास्तु शास्त्र में घर के मौजूद मुख्य दरवाजे को ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग माना जाता है। इसलिए इस जगह को साफ-सुथरा रखने के साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से अगर ऊर्जा आने में बाधा उत्पन्न न हो।

दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

घर में तनाव बढ़ सकता है ।

आर्थिक स्थिति पर बुरा असर देखने को मिल सकता है।

दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने से उस स्थान पर अंधेरा और भारीपन बढ़ जाता है। ऐसे में मानसिक अशांति महसूस हो सकती है

परिवार के सदस्यों के बीच वाद-विवाद या फिर गलतफहमी बढ़ सकती है

परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर देखने को मिल सकता है।

दरवाजे आगे बढ़ने का रास्ता होता है। ऐसे में इस स्थान में नकारात्मक ऊर्जा होने से करियर, बिजनेस में रुकावट आने लग सकती है।

दरवाजे के पीछे के लिए वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे के पीछे कभी भी भारी वस्तुएं या कपड़े नहीं रखने चाहिए, जिससे भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

कपड़ों को दरवाजे के पीछे टांगने के बजाय अलमारी, स्टैंड में रखें।

दरवाजे के पीछे बिल्कुल साफ रखें।

दरवाजे के पीछे कभी भी कपड़े, जूते-चप्पल, झाड़ू- पोछा या फिर डस्टबिन न रखें।

वास्तु उपाय (Remedies)

अगर आप पहले से ही दरवाजों के पीछे कपड़े टांग रहे हैं या फिर उस जगह पर वास्तु के नियम के हिसाब से नहीं रख रहे हैं, तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं।

दरवाजे के पास दीपक या कपूर जला सकते हैं।

हल्का पीला या सफेद रंग सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है

मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखने के साथ स्वस्तिक या ऊं का चिन्ह लगाना शुभ होता है

अगर दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने हैं, तो क्या नियम अपनाएं

अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि कपड़ों को किसी ओर जगह टांग सके, तो इसके लिए इन वास्तु नियमों पर ध्यान दें।

दरवाजे के पीछे कभी भी गंदे या फिर बिना धुले कपड़े न टांगे। इससे नकारात्मक ऊर्जा अधिक पड़ सकती है।

दरवाजे के पीछे साफ-सुथरे कपड़े टांग सकते हैं।

कभी भी इतने भारी कपड़े न टांगे कि दरवाजा खोलने में परेशान हो रही है। हमेशा दरवाजा पूरा आराम से बिना किसी आवाज के खुल जाना चाहिए।

अगर संभव हो तो दरवाजे के पीछे केवल हल्के रंग के कपड़े ही टांगने चाहिए। वहां कभी भी काले, नीले आदि गाढ़े रंग के कपड़े नहीं टांगने चाहिए।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गेट के पीछे हल्के रंह के कपड़े टांगना लाभकारी हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काले, नीले या फिर डार्क रंग के कपड़े न टांगे। इसको लेकर वास्तु में माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र ऊर्जा का प्रवेश स्थान होता है, इसलिए वहां साफ-सफाई और हल्के, व्यवस्थित रंगों का वातावरण रखना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य वास्तु मान्यताओं और परंपरागत विश्वास पर आधारित है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक रूप से सिद्ध नहीं है।