Vastu Tips For Bathroom: वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से का विशेष महत्व बताया गया है। बाथरूम को भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार बाथरूम में रखी कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप भी अपने घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो बाथरूम में रखी इन 9 चीजों पर विशेष ध्यान दें।

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1. टूटा हुआ शीशा

वास्तु शास्त्र में टूटा हुआ शीशा अशुभ माना जाता है। बाथरूम में लगा टूटा या दरार वाला आईना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसे तुरंत बदल देना चाहिए।

2. खाली बाल्टी रखना

खाली बाल्टी को वास्तु में आर्थिक कमी का संकेत माना जाता है। बाथरूम में बाल्टी को पूरी तरह खाली रखने की बजाय उसमें थोड़ा साफ पानी भरकर रखना शुभ माना जाता है।

3. गंदे और पुराने तौलिये

लंबे समय तक गंदे या फटे हुए तौलिये रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। समय-समय पर इन्हें बदलते रहना चाहिए।

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4. खराब या बंद घड़ी

यदि बाथरूम में घड़ी लगी है और वह बंद पड़ी है तो यह जीवन में रुकावटों का कारण मानी जाती है। खराब घड़ी को तुरंत हटाना बेहतर होता है।

5. टूटे हुए मग और बाल्टी

दरार वाले मग, बाल्टी या अन्य प्लास्टिक सामान वास्तु दोष का कारण बन सकते हैं। ऐसे सामान को तुरंत बदल देना चाहिए।

6. गीले कपड़ों का ढेर

बाथरूम में लंबे समय तक गीले कपड़े रखने से नकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है। इससे नमी और बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं।

7. कूड़ेदान में जमा कचरा

बाथरूम का डस्टबिन नियमित रूप से साफ करना चाहिए। कई दिनों तक जमा कचरा घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है।

8. बेकार कॉस्मेटिक और खाली बोतलें

शैंपू, साबुन या कॉस्मेटिक की खाली बोतलों को लंबे समय तक बाथरूम में रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता। इनसे अव्यवस्था बढ़ती है।

9. रिसाव वाले नल

वास्तु में पानी का लगातार टपकना धन हानि का संकेत माना जाता है। यदि बाथरूम का नल या पाइप लीक हो रहा है तो उसे जल्द ठीक करवाना चाहिए।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से वास्तु शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।