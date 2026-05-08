Vastu Tips For Aloe Vera Plant: एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो अधिकतर घरों में देखने को मिल जाता है। ये पौधा बिना किसी ज्यादा देखभाल के ही चल जाता है। बस इसके लिए ताजी हवा और धूप की जरूरत पड़ती है। एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा सकता है। हालांकि इसके लिए सही दिशा और तरीके से रखना बेहद जरूरी है। ‘वास्तु चूड़ामणि’ के अनुसार अगर एलोवेरा को घर या फिर ऑफिस में रखते समय वास्तु नियमों का पालन नहीं किया, तो आपको इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, एलोवेरा को रखने की सही दिशा के साथ अन्य नियम…

वास्तु शास्त्र के अनुसार, एलोवेरा को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं और नकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय स्थिति अच्छी होने के साथ नौकरी व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। ये आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डाल सकता है। इसके साथ ही परिवार और दांपत्य जीवन में तनाव कम हो सकता है। घर का वास्तु दोष भी दूर करने में मदद करता है।

वास्तु के हिसाब से एलोवेरा की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, एलोवेरा का पौधा घर में लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा पूर्व मानी जाती है। इस दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती हैं। इसके अलावा धन-संपदा और खुशहाली में बढ़ोतरी हो सकती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपके पास पूर्व दिशा में जगह नहीं हैं, तो एलोवेरा को पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो सकता है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है।

पूर्व, पश्चिम के अलावा दक्षिण-पूर्व दिशा में एलोवेरा लगाने को भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे घर में खुशहाली बनी रह सकती हैं।

Vastu Tips For Aleo Vera: एलोवेरा पौधे के वास्तु नियम (Image Source- AI)

इस दिशा में न लगाएं एलोवेरा का पौधा

वास्तु के अनुसार, एलोवेरा को कभी भी उत्तर-पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से दुर्भाग्य और अशुभ परिणाम आने की संभावना रहती है। यह स्थान वायु तत्व का क्षेत्र है। ऐसे में सही संतुलन न होने से मानसिक शांति में बाधा आ सकती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं और दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है।

ऐसे गमले में न लगाएं एलोवेरा

एलोवेरा हमेशा नए और मजबूत गमले में ही लगाया जाना चाहिए। टूटे या क्षतिग्रस्त गमले में पौधा लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे गमले में लगा पौधा तुरंत नए गमले में बदल दें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की सामान्य मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है। जनसत्ता डॉट कॉम इनके पूर्णतः सटीक होने या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होने का दावा नहीं करता है। किसी भी वास्तु नियम को अपनाने से पहले इस क्षेत्र के किसी प्रमाणित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। इसके अलावा एलोवेरा को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि यह उनके लिए विषाक्त हो सकता है।