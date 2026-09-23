Vastu Tips: वास्तु का हमारे जीवन पर विशेष महत्व है। क्योंकि अगर हमारा घर बिना वास्तु के बना हो तो घर में रहने लोगों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है। वहीं आपको बता दें कि घर में रखी चीजों का सही स्थान वास्तु शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि फर्नीचर को सही दिशा में रखने से घर का वातावरण पॉजिटिव बना रहता है, जबकि गलत दिशा में रखा सामान मानसिक तनाव और घरेलू परेशानियों का कारण बन सकता है। ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल भी ऐसी ही चीजों में शामिल हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार इन्हें किस दिशा में रखना बेहतर माना जाता है।
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किस दिशा में रखें ड्रेसिंग टेबल?
वास्तु के अनुसार ड्रेसिंग टेबल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। वहीं ड्रेसिंग टेबल में लगा शीशा कमरे की ऊर्जा और रोशनी पर इफेक्ट डालता है, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के स्थान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
मान्यता है कि ड्रेसिंग टेबल का शीशा ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, जहां सोते समय शीशा आपको दिखाई दे। अगर कमरे में ऐसी स्थिति बन रही है तो रात में शीशा को कपड़े से ढक देना चाहिए। साथ ही ड्रेसिंग टेबल को इस तरह रखने से बचें कि वह कमरे के दरवाजे के ठीक सामने हो।
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डाइनिंग टेबल के लिए कौन सी दिशा मानी जाती है सही?
वास्तु शास्त्र में डाइनिंग एरिया के लिए पश्चिम दिशा को शुभ माना जाता है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम दिशा में भी डाइनिंग टेबल रखी जा सकती है। डाइनिंग टेबल को घर के मुख्य प्रवेश द्वार या पूजा स्थान के बिल्कुल सामने रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है।
वहीं डाइनिंग टेबल का आकार भी कमरे के अनुसार होना चाहिए। वहीं टेबल को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए और उस पर अनावश्यक सामान नहीं रखा होना चाहिए।
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गलत दिशा में रखने से क्या हो सकता है?
वास्तु के अनुसार घर में फर्नीचर की गलत दिशा से एनर्जी के बैलेंस पर इफेक्ट डालती है। वहीं इसका असर घर के माहौल, आपसी संबंधों और मानसिक शांति पर पड़ सकती है है। हालांकि, वास्तु से जुड़े ये उपाय पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनके प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता।
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इन बातों का भी रखें ध्यान
ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल रखते समय कमरे में जगह का ध्यान रखें। डाइनिंग टेबल को ऐसी जगह रखना अच्छा रहता है जहां परिवार के सभी सदस्य आराम से बैठ सकें। वहीं ड्रेसिंग टेबल के आसपास अच्छी रोशनी और साफ-सफाई बनाए रखना चाहिए।