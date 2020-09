Vastu Shastra for Money Gain : वास्तु शास्त्र घर, दुकान या ऑफिस की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव करने की विद्या पर आधारित है। इस शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर में रखा हर एक सामान हमारे परिवार के सदस्यों और उनके जीवन को प्रभावित करता है। बताया जाता है कि घर में बरकत भी ऊर्जा से प्रभावित होती है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा (How to Remove Negative Energy from Home) ज्यादा प्रभावशाली होती है उस घर में धन का अभाव होने लगता है। ऐसे घरों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इन घरों का सारा धन बीमारी में लग जाता है। इसलिए घर से ऐसी ऊर्जा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।

वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर की ऊर्जा को सकारात्मक (Vastu Shastra for Positivity) बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा घर में बरकत को खींच कर ला सके। हर घर में ऐसा सामान जरूर होता है जो नकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देता है। यह जरूरी है कि नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान को घर से बाहर निकाला जाए ताकि घर बरकत से भर जाए।

फटे-टूटे जूते-चप्पल फेंके घर से बाहर

अगर आपके घर में फटे हुए और बेकार जूते-चप्पलों का ढेर लगा हुआ है तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ऐसे जूते-चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। इसलिए घर में बस वही जूते-चप्पल रखें जिन्हें घर के लोग पहनते हैं और जो सही हालत में हैं।

खराब फोन से आती नकारात्मकता

स्मार्टफोन की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में घरों में खराब फोन का अंबार लग जाता है। अगर घर में खराब फोन है तो या उसे ठीक करवाएं या फिर फेंक दें। क्योंकि आपके घर में पड़े ये फोन आपकी बुरी किस्मत को न्यौता देते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से इन्हें बाहर निकालें।

चरमराता फर्नीचर है दुर्भाग्य को खींचने वाला

घर में चरमराता फर्नीचर रखने से नकारात्मकता आती है। इसलिए घर में सिर्फ वही फर्नीचर रखें जो ठीक हालत में है। वरना ऐसे फर्नीचर की रिपेयरिंग करवाएं। अगर रिपेयर होने की हालत में नहीं है तो ऐसे फर्नीचर को घर से निकालना ही अच्छा है। चरमराते फर्नीचर से निकलने वाली आवाज को अशुभ माना जाता है।

सालों पुरानी दवाइयां को घर से करें बाहर

अक्सर लोगों के घर में दवाइयों का एक बड़ा-सा बॉक्स होता है। इसमें कई सारी ऐसी दवाइयां पड़ी रहती हैं जिनका सालों से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। ऐसी दवाइयों को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माना जाता है कि घर में ऐसी दवाइयां रखने से घर में नकारात्मकता आती है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो