वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। क्योंकि अगर हमारा घर वास्तु के अनुरूप बना हो तो जीवन में सुख- समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अगर घर का कार्यस्थल वास्तु के अनुरूप नहीं बना हो तो व्यक्ति को जीवन में दरिद्री का सामना करना पड़ता है। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं ऐसे उपायों के बारे में, जो नए घर में शिफ्ट करते समय करने चाहिए। क्योंकि नया घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह परिवार की खुशियों और सुख-शांति का स्थान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए घर में प्रवेश करने से पहले कुछ खास उपाय अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर रहती है। माना जाता है कि सही दिशा, पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के साथ गृह प्रवेश करने से परिवार को सुख-समृद्धि और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में…

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार हथेली में ऐसा हो शुक्र पर्वत तो रोमांटिक और खुशनुमा चलेगी आपकी मैरिड लाइफ

शुभ मुहूर्त में करें गृह प्रवेश

वास्तु शास्त्र में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि और मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। बिना शुभ समय के घर में प्रवेश करने से वास्तु दोष बढ़ सकते हैं। इसलिए पंडित या ज्योतिषाचार्य से शुभ मुहूर्त निकलवाकर ही गृह प्रवेश करना बेहतर माना जाता है।

घर का मुख्य द्वार की हो ये दिशा

वास्तु शास्त्र अनुसार मकान का निर्माण करवाते समय या बना हुआ घर लेते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि उसका मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में हो। साथ ही, घर गेट के सामने किसी अन्य व्यक्ति की सीढ़ी या गेट न बना हो। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है।

Also Read

मुख्य द्वार को सजाएं

घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। गृह प्रवेश से पहले दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। इससे घर में सुख-समृद्धि का आगमन माना जाता है।

सबसे पहले करें गणेश और कलश स्थापना

नए घर में प्रवेश करते समय भगवान गणेश की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही घर में तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर नारियल और आम के पत्ते रखकर स्थापना करें। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है।

22 जून को बुध करेंगे कर्क राशि में गोचर; मिथुन, कन्या, समेत इन 3 राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

रसोई में जरूर बनाएं मीठा

वास्तु शास्त्र के अनुसार नए घर में पहली बार रसोई का उपयोग करते समय मीठा जरूर बनाना चाहिए। खीर या हलवा बनाना शुभ माना जाता है। इससे परिवार के रिश्तों में मिठास बनी रहती है।

घर में करें हवन और मंत्रोच्चार

गृह प्रवेश के समय हवन और मंत्रोच्चार कराने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

20 जून को मंगल करेंगे वृष राशि में गोचर; कर्क, मीन समेत 4 राशियों को आर्थिक उन्नति के संकेत

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से वास्तु शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।