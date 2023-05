Vastu Tips: मुख्यद्वार पर रोज शाम को जलाएं ऐसे दीपक, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, घर में बनी रहेगी सुख- समृद्धि

Deepak Jalane Ke Niyam: वास्तु अनुसार प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सुख- समृद्धि बनी रहती है।

मुख्यद्वार पर को शाम जलाएं ऐसे दीपक, घर की हर परेशानी हो सकती है दूर- (जनसत्ता)

