Which Tulsi is best for home: वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि घर में रामा तुलसी लगाना अधिक शुभ है या श्यामा तुलसी। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोनों ही तुलसी के पौधे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन इनके गुण और महत्व थोड़ा अलग-अलग बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि घर के लिए कौन सी तुलसी सबसे शुभ मानी जाती है और इसे लगाने के क्या वास्तु नियम हैं।

रामा तुलसी का महत्व

रामा तुलसी के पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इसका स्वाद थोड़ा हल्का व सुगंधित होता है। इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रामा तुलसी घर के वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। कहा जाता है कि जिस घर में रामा तुलसी का पौधा होता है, वहां सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह पौधा हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है। कई लोग रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाकर दीपक जलाते हैं, जिससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहता है।

श्यामा तुलसी का महत्व

श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। इसके पत्तों का रंग गहरा हरा या हल्का बैंगनी होता है। धार्मिक दृष्टि से यह भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। श्यामा तुलसी को भगवान श्रीकृष्ण से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। आयुर्वेद में श्यामा तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाव में सहायक मानी जाती है। इसलिए कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए घर में लगाना पसंद करते हैं।

वास्तु के अनुसार तुलसी लगाने के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा हमेशा घर के उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।

तुलसी के पौधे को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए।

रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करना और शाम को दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

इसके अलावा तुलसी के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए और सूखे पत्तों को समय-समय पर हटा देना चाहिए।

कौन सी तुलसी घर के लिए ज्यादा शुभ?

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी पवित्र और शुभ मानी जाती हैं। यदि घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की कामना हो तो रामा तुलसी लगाना अच्छा माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति तुलसी के औषधीय गुणों का लाभ लेना चाहता है, तो श्यामा तुलसी भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

