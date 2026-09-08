Vastu Shastra For Mirror: घर की सजावट में शीशे का इस्तेमाल आम बात है। शीशा कमरे को बड़ा और रोशन दिखाने में मदद करता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में शीशे की दिशा और उसकी स्थिति को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सही जगह पर लगा शीशा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, जबकि गलत दिशा या गलत स्थान पर लगाया गया शीशा घर के माहौल की सकारात्मकता को खत्म कर सकता है।
खास तौर पर बेडरूम, मुख्य द्वार और दक्षिण-पश्चिम दिशा में शीशा लगाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं घर में शीशा लगाने के 5 जरूरी वास्तु नियम, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
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1. उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं शीशा
वास्तु के अनुसार घर में शीशा लगाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा को सामान्यतः शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से तथा पूर्व दिशा को सूर्य के प्रकाश और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। इसलिए इन दिशाओं की दीवार पर शीशा लगाना बेहतर माना जाता है।
2. मुख्य दरवाजे के ठीक सामने न लगाएं
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने शीशा लगाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दरवाजे से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा शीशे से वापस बाहर की ओर परावर्तित हो सकती है। इसलिए मुख्य द्वार के सामने शीशा लगाने के बजाय इसे किसी साइड की दीवार पर लगाना बेहतर माना जाता है।
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3. बेड के सामने शीशा लगाने से बचें
बेडरूम में शीशे की स्थिति को लेकर वास्तु में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बेड का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देना वास्तु की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे बेचैनी और नींद में परेशानी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यदि कमरे में ड्रेसिंग मिरर है, तो उसे इस तरह रखें कि उसमें बेड दिखाई न दे।
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4. टूटा या चटका हुआ शीशा घर में न रखें
वास्तु मान्यताओं में टूटे, चटके शीशे को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर शीशा टूट गया है या उसमें दरार आ गई है, तो उसे जल्द बदल देना बेहतर है।
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5. दक्षिण-पश्चिम दिशा में शीशा लगाने से बचें
वास्तु के अनुसार, शीशे के लिए दक्षिण और खासकर दक्षिण-पश्चिम दिशा को अच्छा नहीं माना जाता। इसके बजाय उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है।
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शीशा लगाते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
शीशा हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में रखें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार शीशे में जो चीज दिखती है, उसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि शीशे में कूड़ा, अव्यवस्था, टूटी-फूटी वस्तुएं या अस्त-व्यस्त जगह शीशे में नहीं दिखाई दें। इसके बजाय साफ-सुथरा और रोशन स्थान प्रतिबिंबित होना बेहतर माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। शीशे की दिशा या उससे जुड़े वास्तु नियमों के प्रभाव का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पाठक इन बातों को अपनी मान्यता और विवेक के आधार पर ही अपनाएं।