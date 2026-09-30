Pitro Ki Photo Lagane ki Sahi Disha: हिंदू धर्म में पितरों को विशेष सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि परिवार के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा रखने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है इसी के कारण कई घरों में पितरों की तस्वीर रखने के साथ नियमित रूप से उनका स्मरण किया जाता है। हालांकि, वास्तु मान्यताओं में पितरों की तस्वीर रखने के लिए कुछ दिशाओं और स्थानों के बारे में बताया गया है।

वास्तु के अनुसार, घर में पितरों की तस्वीर उचित स्थान पर रखना बेहद जरूरी है और कभी भी पूजा घर में देवी-देवताओं के साथ नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं पितरों की तस्वीर रखने की सही दिशा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पितरों की तस्वीर किस दिशा में रखें?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, पितरों की तस्वीर रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण मानी जाती है। इसलिए पितरों की तस्वीर इस दिशा में रख सकते हैं।

कई वास्तु परंपराओं में दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी पितरों की तस्वीर रखना उपयुक्त माना जाता है।

देवी-देवताओं के साथ न रखें पितरों की तस्वीर

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, पितरों की तस्वीर को देवी-देवताओं के साथ नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे कारण माना जाता है कि देवताओं और पितरों की पूजा-पद्धति और धार्मिक स्थिति अलग-अलग होती है

इन स्थानों में न रखें पितरों की तस्वीर

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, पितरों की तस्वीर कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए।

पितरों की तस्वीर को बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।

वास्तु के हिसाब से पितरों की तस्वीर को रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए

मुख्य द्वार के सामने भी पितरों की तस्वीर रखने की मनाही होती है।

घर में कभी भी पितरों की टूटी-फूटी, बहुत पुरानी या क्षतिग्रस्त तस्वीर रखने से बचना चाहिए।

पितरों की तस्वीर लगाते समय ध्यान रखें ये बातें

पितरों की तस्वीर को हमेशा साफ-सुथरी और सम्मानजनक जगह पर रखना चाहिए। तस्वीर के आसपास बेकार की चीजें न रखें और फोटो की समय-समय पर सफाई करते रहें।

अगर आपके घर में एक से अधिक दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर है, तो इन्हें एक ही जगह पर सही तरीके से रखना बेहतर होगा।

17 अक्टूबर को सूर्य करेंगे तुला राशि में प्रवेश, सिंह, तुला और मकर राशि को आर्थिक तरक्की के योग

डिस्क्लेमर- पितरों की तस्वीर लगाने की दिशा और स्थान से जुड़े नियम वास्तु और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। परिवार की परंपरा, स्थानीय रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है।