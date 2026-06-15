मानव जीवन में वास्तु का विशेष महत्व है। क्योंकि वास्तु का प्रभाव हमारे करियर, व्यक्तित्व और सेहत पर पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में घर की सजावट को केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है। खासतौर पर लिविंग रूम घर का वह हिस्सा माना जाता है, जहां परिवार के सदस्य और मेहमान सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में यहां लगाई गई पेंटिंग्स और तस्वीरें घर के माहौल, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तु अनुसार कुछ खास पेंटिंग्स को सही दिशा में लगाने से घर में सुख-समृद्धि, पॉजिटिविटी और खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं इन पेंटिंग्स के बारे में…

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उगते सूरज की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र में उगते सूरज की तस्वीर को ऊर्जा, नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसे लिविंग रूम की पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

बहते पानी या झरने की तस्वीर

लिविंग रूम में बहते पानी, नदी या झरने की पेंटिंग लगाने से आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं। वास्तु के अनुसार पानी का संबंध धन और समृद्धि से माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि तस्वीर में पानी शांत और साफ दिखाई देना चाहिए। इसे उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना गया है।

सात दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग

सात घोड़ों की पेंटिंग सफलता, प्रगति और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु अनुसार इसे लिविंग रूम की दक्षिण दिशा में लगाना अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कि घोड़ों का मुख घर के अंदर की ओर हो और तस्वीर में सभी घोड़े स्वस्थ और दौड़ते हुए दिखाई दें।

राधा-कृष्ण या परिवार की खुशहाल तस्वीर

यदि आप घर में प्रेम और आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो राधा-कृष्ण की तस्वीर या परिवार की मुस्कुराती हुई फोटो लगाना शुभ माना जाता है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है।

हरे-भरे पेड़ और प्रकृति की पेंटिंग

प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग्स घर में ताजगी और पॉजिटिविटी का माहौल बनाती हैं। हरे-भरे पेड़, फूल या शांत प्राकृतिक दृश्य वाली तस्वीरें लिविंग रूम में लगाने से तनाव कम होता है और वातावरण शांत बना रहता है। इन्हें पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है।

इन तस्वीरों को लगाने से बचें

वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में युद्ध, डूबता सूरज, रोते हुए चेहरे, हिंसक जानवर या उदासी दर्शाने वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ऐसी पेंटिंग्स नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का कारण बन सकती हैं और घर के माहौल पर असर डाल सकती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से वास्तु शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।