सनातन धर्म में वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व माना जात है। यह व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह एकादशी हजारों वर्षों के तप, दान और यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी गई है। इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और व्रत के नियम…

कब है चैत्र पूर्णिमा 2026, तिथि विवाद और धार्मिक संदर्भ

कब है वरुथनी एकादशी (Kab Hai Varuthini Ekadshi 2026)

शाख मास की एकादशी तिथि जिसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि फ्यूचर पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 01:16 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 01:08 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि के आधार पर यह व्रत 13 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा।

वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त

वरुथनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

वरुथनी एकादशी व्रत के नियम

वरुथनी एकादशी पर प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। वहीं दिनभर फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए सात्विक भोजन करें और लहसुन-प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना जरूरी होता है। वहीं इस दिन जरूरतमंदों को दान करना विशेष फलदायी माना जाता है।

वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व

शास्त्रों में बताया गया है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को राजसुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो जीवन में बाधाओं और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।