Varalakshmi Vratham Kab Hai 2023: हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के व्रत रखना शुभ माना जाता है। हर मास की किसी न किसी तिथि को कोई न कोई व्रत जरूर पड़ता है। ऐसे ही सावन मास की पूर्णिमा मासे पहले पड़ने वाले शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत रखा जाता है। यह व्रत मां लक्ष्मी को समर्पित है। बता दें कि इस साल वरलक्ष्मी का व्रत 25 अगस्त 2023 को रखा जा रहा है। माना जाता है कि वरलक्ष्मी व्रत के दिन महिलाएं अपने परिवार की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं और विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा करती है। बता दें कि यह व्रत को विशेषकर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में अधिक माना जाता है। आइए जानते हैं वरलक्ष्मी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। वरलक्ष्मी व्रत 2023 तिथि (Varamahalakshmi Vratham 2023 Date) श्रावण माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इसलिए इस साल वरलक्ष्मी व्रत 25 अगस्त 2023, शुक्रवार को रखा जाएगा। वरलक्ष्मी व्रत 2023 पूजा मुहूर्त (Varamahalakshmi Vratham 2023 Puja Muhurat) सिंह लग्न पूजा मुहूर्त- 25 अगस्त, 2023 प्रातः 6 बजकर 10 मिनट से प्रातः 7 बजकर 50 मिनट तक

वृश्चिक लग्न पूजा मुहूर्त – 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 15 मिनट से 2 बजकर 31 मिनट तक

कुंभ लग्न पूजा मुहूर्त – 25 अगस्त, शाम 6 बजकर 23 मिनट से शाम 7 बजकर 56 मिनट तक

वृषभ लग्न पूजा मुहूर्त – 25 अगस्त, रात्रि 11 बजकर 06 मिनट से 26 अगस्त को सुबह 1 बजकर 04 मिनट तक वरलक्ष्मी व्रत 2023 महत्व (Varamahalakshmi Vratham 2023 Significance) विवाहित महिलाएं पूरे परिवार विशेषकर अपने पति और बच्चों के लिए आशीर्वाद पाने के लिए वरलक्ष्मी व्रत रखती हैं। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस शुभ दिन पर व्रत रखने और मां लक्ष्मी की पूजा करने से अष्टलक्ष्मी यानी धन, शक्ति, शांति, प्रसिद्धि, खुशी, पृथ्वी और शिक्षा की पूजा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

