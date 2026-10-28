Vakratunda Sankashti Chaturthi 2026 Date: कार्तिक संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रती भगवान गणेश की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते हैं। इस साल कार्तिक वक्रतुंड चतुर्थी का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कार्तिक संकष्टी चतुर्थी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर को सुबह में 1 बजकर 6​ मिनट से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और 29 अक्टूबर को ही रात 10 बजकर 9 मिनट पर खत्म होगी। ऐसे में वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा।

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वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी 2026 मुहूर्त

यदि आपको व्रत रखना है तो आप गणेश जी की पूजा शुभ-उत्तम मुहूर्त में सुबह 06:31 ए एम से 07:54 ए एम के बीच कर सकते हैं, उसके बाद लाभ-उन्नति मुहूर्त 12:05 पी एम से 01:28 पी एम तक है, वहीं अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 01:28 पी एम से 02:52 पी एम तक रहेगा।

कार्तिक संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और भक्तों को भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है।

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