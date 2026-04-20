हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना जाता है। यह तिथि वैशाख मास की पूर्णिमा को आती है और इस दिन पुण्य, दान, स्नान और तप करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और जीवन में सुख-समृद्धि की आने की मान्यता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर नए कार्य की शुरुआत करना बेहद फलदायी माना जाता है। वहीं इस साल वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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कब है वैशाख पूर्णिमा 2026 (Kab Hai Vaishakh Purnima 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात 9:12 बजे से शुरू होगी और 1 मई 2026 की रात्रि 10:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी।

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स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

सूर्योदय स्नान का श्रेष्ठ समय: 05:35 से 07:30 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:15 बजे से सुबह 04:58 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:52 बजे से सुबह 12:45 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 बजे से दोपहर 03:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:55 बजे से 07:17 शाम बजे तक

अमृत काल: शाम 06:56 बजे से रात 08:41 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 11:57 बजे से रात 12:39 बजे तक

वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

वैशाख पूर्णिमा का संबंध भगवान भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध दोनों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत, जप और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलने की मान्यता है। साथ ही, जल, अन्न और वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख- समृद्धि आती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।