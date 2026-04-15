Vaibhav Lakshmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर सीधेतौर पर पड़ता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 18 अप्रैल को वैभव लक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। यह राजयोग धन के दाता शुक्र और मन के कारक चंद्र की युति से बनने जा रहा है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, विलासता, दांंपत्य सुख, भौतिक सुख और लग्जरी के कारक माने जाते हैं। वहीं चंद्रमा को मन, भावुकता, मानसिक शांंति और माता के कारक हैं। ऐसे में जब इन दोनों ग्रहों का संयोग बनेगा, तो इन सेक्टरों पर खास प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वैभव लक्ष्मी राजयोग का प्रभाव राशियों पर अलग- अलग पड़ सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी राजयोग के मेष राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर असर…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और वहीं मन के कारक मन के कारक चंद्रमा 18 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में इन दोनों के संयोग से 18 अप्रैल को ही वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा।

ऐसे बनता है वैभव लक्ष्मी राजयोग

वैदिक ज्योतिष में जब चंद्रमा और शुक्र एक ही राशि या भाव में आकर युति बनाते हैं, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और यही संयोग वैभव लक्ष्मी राजयोग कहलाता है। आपको बता दें कि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक होता है, जबकि शुक्र भौतिक सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में मिलते हैं, जैसे शुभ राशि (वृष, तुला, मीन आदि) में या केंद्र (1, 4, 7, 10) अथवा त्रिकोण (1, 5, 9) भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधाएं और आकर्षण बढ़ने लगता है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

यह राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है, जिससे व्यक्तित्व में निखार, आत्मविश्वास में वृद्धि और नई शुरुआत हो सकती है। साथ ही अचानक धन लाभ, नए कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। वैभव लक्ष्मी राजयोग बनने से आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकत है।

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वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

यह योग आपके खर्च और विदेश भाव को एक्टिव करेगा। इसलिए विदेश से जुड़े काम, मल्टीनेशनल कंपनियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई के योग बनेंगे। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यह निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

वैभव लक्ष्मी राजयोग आय और लाभ के भाव में बनेगा, जिससे इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं। साथ ही नेटवर्किंग से फायदा मिलने के संकेत हैं और दोस्तों या बड़े संपर्कों के माध्यम से आर्थिक उन्नति हो सकती है। साथ ही शेयर मार्केट या निवेश में लाभ की संभावना हैं।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

करियर और कर्म भाव में यह योग आपको पदोन्नति, प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां दिला सकता है। साथ ही नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

भाग्य भाव में वैभव लक्ष्मी राजयोग बनने से आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। साथ ही रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने के योग हैं। वहीं गुरु कृपा से धन लाभ की संभावना है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Kanya Zodiac)

यह योग गुप्त धन, रिसर्च और अचानक लाभ के भाव में सक्रिय रहेगा। अचानक पैसा मिल सकता है—जैसे इंश्योरेंस, लॉटरी या विरासत। हालांकि स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी होगा।

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वैभव लक्ष्मी राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

वैवाहिक और साझेदारी के भाव में यह राजयोग संबंधों को मजबूत करेगा। जीवनसाथी के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा मुनाफा मिलने के संकेत हैं।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

यह राजयोग शत्रु, रोग और प्रतियोगिता के स्थान को एक्टिव करेगा। इसलिए आप अपने विरोधियों पर विजय पा सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Dhanu Zodiac)

आपकी राशि से वैभव लक्ष्मीन राजयोग बुद्धि, शिक्षा और संतान के भाव में यह राजयोग बनेगा। इसलिए प्रेम संबंध मजबूत होने के योग हैं और छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा सफलता मिल सकती है। वहीं शेयर बाजार, क्रिएटिव फील्ड और सट्टा निवेश से लाभ के योग हैं।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Makar Zodiac)

यह योग सुख, संपत्ति और माता के भाव में बनेगा। इसलिए इस समय घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग हैं। पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी और मानसिक सुख मिल सकता है।

वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Kumbh Zodiac)

वैभव लक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। वहीं मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

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वैभव लक्ष्मी राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

धन और वाणी के भाव में संचरण होने से धन की बचत हो सकती है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में खुशहाली आने के योग हैं और नए स्रोतों से आय अच्छी हो सकती है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।