Kab Hai Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। इसे देवउठनी एकादशी के बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन पूजा-पाठ और दान करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह और शुभ मुहूर्त…

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कब है तुलसी विवाह 2026 (Kab Hai Tulsi Vivah)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 30 मिनट से आरंभ होगी। इसका समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को किया जाएगा।

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तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के मुताबिक तुलसी विवाह शाम के समय मतलब गोधूलि बेला में करने का विधान है। वहीं इस दिन गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 24 मिनट से 5 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। इस समय तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं।

तुलसी विवाह पूजन सामग्री लिस्ट (Tulsi Vivah Puja Samagri List)

शालिग्रामजी, तुलसी का पौधा, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, कलश, लाल रंग का वस्त्र, पानी वाला नारियल, फल और सब्जियां जैसे- सिंघाड़ा, अमरूद, अनार, आंवला, सीताफल आदि, कपूर, आम की लकड़ियां, चंदन, धूप, हल्दी की गांठ, सोलह श्रृंगार की सामग्री जैसे- बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां आदि।

तुलसी विवाह की पूजा-विधि

तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी के पौधे और आसपास की जगह को साफ करके गंगाजल छिड़कें। तुलसी के गमले को चुनरी, फूलों और रंगोली से सजाएं। इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, हल्दी और फूल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर उनका तिलक करें। फिर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम को आमने-सामने रखकर विवाह की रस्में पूरी करें। दोनों को फूलों की माला पहनाएं और तुलसी माता, शालिग्राम जी की सात परिक्रमा करें।

इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करके तुलसी विवाह की कथा पढ़ें। बाद में भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करें। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।

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