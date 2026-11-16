Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान के साथ कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के साथ ही देवउठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विवाह उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह और शुभ मुहूर्त…

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कब है तुलसी विवाह 2026

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह करने का विधान है। वहीं साल 2026 में द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 30 मिनट से आरंभ होगी। इसका समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को किया जाएगा। वहीं, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा।

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तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के मुताबिक तुलसी विवाह शाम के समय मतलब गोधूलि बेला में करने का विधान है। वहीं इस दिन गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 24 मिनट से 5 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। इस समय तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं।

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जबकि शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, माता तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजनीय होने का वरदान दिया था। इसी कारण हर साल तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है।

मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए भी तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इस दिन तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है।

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