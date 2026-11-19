Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी की विधि-विधान से विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से सुख-समृद्धि, खुशहाली आने के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस साल द्वादशी तिथि दो दिन पड़ने कारण तुलसी विवाह की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सही तारीख…

कब है तुलसी विवाह 2026? (Tulsi Vivah 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर समाप्त हो सकती है। ऐसे में तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को किया जाएगा।

तुलसी विवाह 2026 शुभ मुहूर्त (Tulsi Vivah 2026 Shubh Muhurat)

तुलसी विवाह के लिए सबसे अच्छा समय शाम का यानी प्रदोष काल माना जाता है। इसलिए 21 नवंबर को गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक है।

ध्यान दें कि मुहूर्त का समय स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र का पंचांग अवश्य देख लें।

तुलसी विवाह की पूजा विधि (Tulsi Vivah 2026 Puja Vidhi)

तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें और पूजा करने का संकल्प लें।

शाम के समय तुलसी के पौधे के आसपास चुनरी, गन्ने से पंडाल बना लें। इसके साथ ही फूल-माला भी लगा सकते हैं।

अब भगवान शालिग्राम को स्नान करा कर साफ वस्त्र धारण करें और तुलसी के पौधे के पास स्थापित करें।

माता तुलसी और शालिग्राम जी को रोली, चंदन, फूल, माला, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद फल, मेवा और मिठाई का भोग लगाएं। फिर दोनों का विवाह कराएं। कई जगहों पर तुलसी और शालिग्राम की सात परिक्रमा भी कराई जाती है।

विवाह के बाद आरती करें। अंत में परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करें।

भगवान शालिग्राम की आरती ( Shaligram Bhagwan Aarti)

शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं।

प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं।

चंदन धूप दीप तुलसीदल, वरण-वरण के पुष्प चढ़ाऊं।

शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं।

तुम्हरे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं।

चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं।

जो कुछ रूखा-सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं।

मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं।

ऐसी कृपा करो मुझ पर प्रभु, जम के द्वारे जाने न पाऊं।

माधव दास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं।

शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं।

जय जय तुलसी माता आरती (Jai Jai Tulsi Mata Aarti)

जय जय तुलसी माता,मैया जय तुलसी माता ।

सब जग की सुख दाता,सबकी वर माता ॥

॥ जय तुलसी माता…॥

सब योगों से ऊपर,सब रोगों से ऊपर ।

रज से रक्ष करके,सबकी भव त्राता ॥

॥ जय तुलसी माता…॥

बटु पुत्री है श्यामा,सूर बल्ली है ग्राम्या ।

विष्णुप्रिय जो नर तुमको सेवे,सो नर तर जाता ॥

॥ जय तुलसी माता…॥

हरि के शीश विराजत,त्रिभुवन से हो वंदित ।

पतित जनों की तारिणी,तुम हो विख्याता ॥

॥ जय तुलसी माता…॥

लेकर जन्म विजन में,आई दिव्य भवन में ।

मानव लोक तुम्हीं से,सुख-संपति पाता ॥

॥ जय तुलसी माता…॥

हरि को तुम अति प्यारी,श्याम वर्ण सुकुमारी ।

प्रेम अजब है उनका,तुमसे कैसा नाता ॥

हमारी विपद हरो तुम,कृपा करो माता ॥

॥ जय तुलसी माता॥

जय जय तुलसी माता,मैया जय तुलसी माता ।

सब जग की सुख दाता,सबकी वर माता ॥

डिस्क्लेमर- ये द्रिक पंचांग के अनुसार दिया गया है। इसमें दी गई जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्वान या फिर धार्मिक ग्रंथ देख लें।