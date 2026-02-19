Tulsi Mala Rules: हिंदू धर्म में तुलसी को माता का रूप माना जाता है और इसे भगवान विष्णु को अति प्रिय माना जाता है। तुलसी की माला पहनना केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि शुद्धता और सात्त्विक जीवन अपनाने का संकेत भी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में माना जाता है और अपने जीवन में धार्मिक अनुशासन का संकल्प ले चुका होता है। हालांकि, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है – क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाना सही है? कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक दृष्टि से अनुचित मानते हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक भक्त ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से पूछा। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या कहा और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है।

क्या कहते हैं प्रेमानंद महाराज

वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि तुलसी की माला पहनने के बाद व्यक्ति को प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि तुलसी की माला सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक व्रत और संकल्प है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति अब अपने जीवन को भक्ति और पवित्रता की राह पर ले जा रहा है। महाराज जी के अनुसार, प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक आहार मन में आलस्य, क्रोध और वासनाओं को बढ़ाता है। वहीं तुलसी की माला पहनने का मतलब है कि आप इन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति में लीन हैं। इसलिए, तुलसी की माला पहनकर प्याज और लहसुन खाना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मेल नहीं खाता।

Also Read

क्या कहता है धर्म शास्त्र

धर्मग्रंथों में भी उल्लेख है कि तुलसी अत्यंत पवित्र है और उसे भगवान विष्णु की पत्नी का स्थान दिया गया है। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है, तो वह स्वयं को भगवान का भक्त मानता है और अपने जीवन में सात्त्विकता और भक्ति को स्थापित करता है। ऐसे में तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन का सेवन करना इस पवित्रता के साथ मेल नहीं खाता। तुलसी माला पहनने वाले भक्त को शुद्ध, सात्त्विक और संतुलित आहार अपनाना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें।

Also Read
मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और संबंधित विशेषज्ञ के प्रवचनों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले अपने गुरु या विद्वानों से परामर्श अवश्य करें।