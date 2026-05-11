आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां स्थापित शिवलिंग बेहद अद्भुत है, क्योंकि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप समाहित माना जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को “त्रयंबकेश्वर” कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

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त्रयंबकेश्वर मंदिर का इतिहास

पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए और गंगा नदी को धरती पर अवतरित किया। इसी स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा शासनकाल में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी अद्भुत नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की नक्काशी और शिखर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं।

त्रयंबकेश्वर मंदिर का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयंबकेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करने से कालसर्प दोष, पितृ दोष और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। यहां विशेष रूप से नारायण नागबली, कालसर्प शांति और महामृत्युंजय जाप जैसे अनुष्ठान कराए जाते हैं। सावन माह, महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कुंभ मेले के समय भी यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।

मंदिर की वास्तुकला बनाती है खास

त्रयंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और इसकी स्थापत्य कला बेहद आकर्षक मानी जाती है। मंदिर परिसर में सुंदर नक्काशी, विशाल द्वार और धार्मिक प्रतीकों की झलक देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है।

त्रयंबकेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे

त्रयंबकेश्वर मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है। इसके साथ ही मुंबई एयरपोर्ट से भी सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं मंदिर से सबसे पास नासिक रोड रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टेशन से टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध रहती है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और सामान्य स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी मान्यता या परंपरा को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ या जानकार की सलाह अवश्य लें। स्थान, यात्रा और दर्शन से जुड़ी जानकारी समय के अनुसार बदल सकती है, इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर प्राप्त करें।