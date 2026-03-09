Trigrahi Yog 2026 Sun Saturn Venus in Pisces: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव मानव जीवन और 12 राशियों पर पड़ता है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग बनने जा रहा है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार लगभग 5 दिन बाद गुरु की राशि मीन में सूर्य, शनि और शुक्र देव का त्रिग्रही योग बनने जा रहा है।

ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग काफी प्रभावशाली माना जाता है। क्योंकि सूर्य देव आत्मबल और नेतृत्व के कारक हैं।वहीं शनि कर्म और न्याय के देवता हैं, जबकि शुक्र भौतिक सुख, वैभव और संपन्नता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है।

ज्योतिष अनुसार इस त्रिग्रही योग का प्रभाव सभी राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा। लेकिन से मीन, धनु और वृष राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इन राशियों के लोगों के करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां या नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं।

त्रिग्रही योग कैसे बनता है और महत्व

ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। यह योग जिस राशि में बनता है, उसके साथ-साथ अन्य राशियों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। मीन राशि में बनने वाला यह योग आध्यात्मिकता, आर्थिक सुधार और कर्मफल से जुड़े परिणाम देने वाला माना जाता है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए यह त्रिग्रही योग काफी लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को भी लाभ के योग हैं। वहीं इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको अपने प्रयास लगातार करने चाहिए।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों को इस योग के प्रभाव से करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि यह योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव बनने जा रहा है। वहीं जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है। इस दौरान पारिवारिक सहयोग मिलने से बड़े निर्णय लेना आसान होगा। वहीं इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या साझेदारी से फायदा मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं। वहीं आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने की सोच सकते हैं।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लिए यह ग्रह संयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सूर्य, शनि और शुक्र का संयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभनावना है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है।

