Trigrahi Yoga April 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अप्रैल 2026 में एक बेहद दुर्लभ और प्रभावशाली त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं 11 अप्रैल को बुध ग्रह भी मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां शनि देव मीन राशि में पहले से ही विराजमान हैं। शनि देव 30 साल बाद मीन राशि मे संचरण कर रहे हैं।

ऐसे में मीन राशि जो गुरु के स्वामित्व वाली राशि है, उसमे मंगल, बुध और शनि की युति बनकर त्रिग्रही योग का निर्माण करेगी, जो करीब 30 साल बाद बन रहा है। वहीं यह योग सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

कैसे बन रहा है त्रिग्रही योग?

ज्योतिष शास्त्र अनुसार जब एक ही राशि में तीन प्रमुख ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। यहां मीन राशि में पहले से कर्मफल दाता और न्यायाधीश शनि देव स्थित हैं। वहीं 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल को बुद्धि और व्यापार के दाता बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे। ऐसे में तीनों ग्रहों की यह युति मिलकर एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनाएगी, जो व्यक्ति के कर्म, सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

त्रिग्रही योग का 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि

मीन राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में आती है, इसलिए यह योग खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंतन को बढ़ा सकता है। विदेश यात्रा या विदेशी कार्यों से लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा।

वृषभ राशि

यह योग आपके 11वें भाव में बन रहा है, जो आय और लाभ का स्थान होता है। ऐसे में नए स्रोतों से धन प्राप्ति, मित्रों का सहयोग और नेटवर्किंग से फायदा मिलने के मजबूत संकेत हैं।

मिथुन राशि

मीन राशि आपके 10वें भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा का स्थान है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अधिकारियों से तालमेल बनाना जरूरी होगा, हालांकि पदोन्नति या नई भूमिका मिलने की संभावना भी है।

कर्क राशि

यह योग आपके 9वें भाव में बन रहा है, जो भाग्य और धर्म का भाव है। भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

सिंह राशि

मीन राशि आपके 8वें भाव में आती है, जिसे अचानक घटनाओं और जोखिम का भाव माना जाता है। इस समय अचानक लाभ या हानि दोनों संभव हैं, इसलिए निवेश और स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधानी रखें।

कन्या राशि

यह योग आपके 7वें भाव में बन रहा है, जो विवाह और साझेदारी का स्थान है। दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है और व्यापारिक साझेदारी में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

तुला राशि

मीन राशि आपके 6वें भाव में स्थित है, जो रोग, शत्रु और प्रतियोगिता का भाव है। इस समय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन मेहनत से शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि

यह योग आपके 5वें भाव में बन रहा है, जो प्रेम, संतान और रचनात्मकता का स्थान है। प्रेम जीवन में मजबूती आएगी, संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु राशि

मीन राशि आपके 4थे भाव में आती है, जो घर, सुख और संपत्ति का भाव है। इस दौरान परिवार में सुख-शांति रहेगी और प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े लाभ मिलने की संभावना है।

मकर राशि

यह योग आपके 3रे भाव में बन रहा है, जो साहस, संचार और यात्राओं का भाव है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि

मीन राशि आपके 2रे भाव में स्थित है, जो धन और वाणी का स्थान है। इस समय धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। वाणी में संयम और सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी होगा।

मीन राशि

यह त्रिग्रही योग आपकी ही राशि और लग्न भाव में बन रहा है, जिससे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में बड़े बदलाव के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना होगा और मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।