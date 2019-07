Surya Grahan or Solar Eclipse July 2019 Date and Time in India, Solar Eclipse 2019, Surya Grahan July 2019 Tomorrow Dates and Timings in India: 2 जुलाई 2019 मंगलवार के दिन इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजकर 25 मिनट से शुरु होकर 3 जुलाई को सुबह 03 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। यह ग्रहण करीब 4 घंटे का होगा। इसे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण मध्य अमेरिका तथा प्रशान्त महासागर में देखा जायेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। हिन्दू धर्म में सूर्य ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से जुड़ी हुई घटना है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिस कारण वह सूर्य को ढक लेता है। जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पौराणिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतने की जरुरत होती है। इस दौरान कई तरह के काम करने वर्जित होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को।