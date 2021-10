आज का पंचांग, 14 अक्टूबर 2021: पंचांग से जानिए नवरात्रि महानवमी पूजा का कौन सा मुहूर्त रहेगा सबसे शुभ

Today Panchang in Hindi, Aaj Ka Panchang in Hindi 2021 (Navami Puja Muhurat 2021): कहा जाता है कि कोई भी पूजा अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका फल दोगुना मिलता है। जानिए आज के पंचांग से दिन भर के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Today Panchang in Hindi, Aaj Ka Panchang in Hindi 2021 (Navratri Mahnavami Puja Muhurat): आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है। नवमी तिथि शाम 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। इस पावन दिन पर कई लोग मां दुर्गा की विधि विधान पूजा करने के बाद हवन करते हैं। कन्या पूजन के लिए भी ये दिन विशेष माना गया है। कहा जाता है कि कोई भी पूजा अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका फल दोगुना मिलता है। जानिए आज के पंचांग से दिन भर के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त।

नवमी पूजा के शुभ मुहूर्त (Navami Puja Shubh Muhurat 2021):

नवमी तिथि 13 अक्टूबर रात 8 बजकर 7 मिनट से 14 अक्टूबर शाम 6 बजकर 52 मिनट तक।

ब्रह्म मुहूर्त 04:42 AM से 05:31 AM तक

अभिजित मुहूर्त 11:44 AM से 12:30 PM तक

रवि योग 14 अक्टूबर को सुबह 9:36 बजे से लेकर पूरे दिन।

दिन का चौघड़िया:

शुभ: प्रात: 06:27 से 07:53 तक।

लाभ: दोपहर 12:12 से 13:39 तक।

अमृत: दोपहर 13:39 से 15:05 तक।

शुभ (वार वेला): शाम 16:32 से 17:58 तक।

अमृत काल: दिन में 11:00 से 12:35 तक

रात का चौघड़िया :

अमृत: शाम 5 बजकर 58 मिनट से 07:32 तक।

लाभ (काल रात्रि) अर्धरात्रि 00:13 से 01:46 तक।

शुभ: 03:20 से 04:54 तक।

अमृत: 04:54 से 06:27 तक।

आज का अशुभ समय:

राहुकाल 01:33 PM से 03:00 PM तक।

यमगण्ड 06:21 AM से 07:48 AM तक।

गुलिक काल 09:14 AM से 10:40 AM

दुर्मुहूर्त 10:12 AM से 10:58 AM फिर 02:48 PM से 03:34 PM तक।

वर्ज्य 01:32 PM से 03:07 PM।