आज का पंचांग, 04 नवंबर 2021: दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त और आज का राहुकाल

Diwali 2021 Puja Muhurat, Timing, Aaj Ka Panchang, Rahukaal Time: आज दिवाली, नरक चतुर्दशी, कमला जयन्ती और काली पूजा भी है। जानिए पंचांग से दिवाली पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम।

Today Panchang in Hindi, Aaj Ka Panchang, Diwali 2021 Laxmi Puja Muhurat: आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दिवाली (Diwali 2021) का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। आज नरक चतुर्दशी, कमला जयन्ती, काली पूजा भी है। जानिए पंचांग से दिवाली पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम।

दिवाली लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (Diwali 2021 Puja Muhurat):

लक्ष्मी पूजा बृहस्पतिवार 4 नवम्बर 2021 पर

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त – 06:09 PM से 08:04 PM

अवधि – 01 घण्टा 56 मिनट

प्रदोष काल – 05:34 PM से 08:10 PM

वृषभ काल – 06:09 PM से 08:04 PM

अमावस्या तिथि प्रारम्भ – 04 नवम्बर 2021 को 06:03 AM बजे

अमावस्या तिथि समाप्त – 05 नवम्बर 2021 को 02:44 AM बजे

अन्य शहरों में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त:

-पुणे 06:39 पी एम से 08:32 पी एम

-नई दिल्ली 06:09 पी एम से 08:04 पी एम

-चेन्नई 06:21 पी एम से 08:10 पी एम

-कोलकाता 05:34 पी एम से 07:31 पी एम

-मुम्बई 06:42 पी एम से 08:35 पी एम

-जयपुर 06:17 पी एम से 08:14 पी एम

-हैदराबाद 06:22 पी एम से 08:14 पी एम

-गुरुग्राम 06:10 पी एम से 08:05 पी एम

-चण्डीगढ़ 06:07 पी एम से 08:01 पी एम

-बेंगलूरु 06:32 पी एम से 08:21 पी एम

-अहमदाबाद 06:37 पी एम से 08:33 पी एम

-नोएडा 06:08 पी एम से 08:04 पी एम

लक्ष्मी पूजा निशिता काल मुहूर्त:

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त – 11:39 पी एम से 12:31 ए एम (05 नवम्बर)

निशिता काल – 11:39 पी एम से 12:31 ए एम (05 नवम्बर)

सिंह लग्न – 12:39 ए एम से 02:56 ए एम (05 नवम्बर)

चौघड़िया पूजा मुहूर्त:

प्रातः मुहूर्त (शुभ) – 06:35 AM से 07:58 AM

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 10:42 AM से 02:49 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 04:11 PM से 05:34 PM

सायाह्न मुहूर्त (अमृत, चर) – 05:34 PM से 08:49 PM

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 12:05 AM से 01:43 AM (05 नवम्बर)

04 नवंबर 2021 शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:17 ए एम से 06:35 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:54 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:23 पी एम से 05:47 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:34 पी एम से 06:52 पी एम

अमृत काल- 09:16 पी एम से 10:42 पी एम

निशिता मुहूर्त- 11:39 पी एम से 12:31 ए एम (5 नवंबर)

04 नवंबर 2021 अशुभ मुहूर्त:

राहुकाल- 01:27 पी एम से 02:49 पी एम

यमगण्ड- 06:35 ए एम से 07:58 ए एम

आडल योग- 06:35 ए एम से 07:43 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:15 ए एम से 10:59 ए एम, 02:38 पी एम से 03:22 पी एम

गुलिक काल 09:20 ए एम से 10:42 ए एम

वर्ज्य 12:43 पी एम से 02:08 पी एम