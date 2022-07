Daily Hindi Panchang 17 July 2022 Sunday: पंचांग के अनुसार आज 17 जुलाई 2022 रविवार का दिन है। आज श्रवण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जायेगी। आज शाम 5 बजकर 49 मिनट तक सौभाग्य योग रहेगा। आइए जानते हैं आज शुभ- अशुभ समय…

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय:

सूर्योदय – 05:33:48 AM

सूर्यास्त – 19:20:14 PM

चन्द्रोदय – 22:26:59

चन्द्रास्त – 09:13:58

Aaj ki Tithi 17 July 2022 (आज 17 जुलाई की तिथि):

तिथि चतुर्थी – 10:51:10 तक

नक्षत्र शतभिषा – 13:25:35 तक

करण: बालव – 10:52:10 तक, कौलव – 21:49:09 तक

पक्ष: कृष्ण

वार: रविवार

मास पूर्णिमांत: श्रावण

आज का अशुभ मुहूर्त:

दुष्टमुहूर्त: 17:30:05 से 18:26:10 तक

कुलिक: 17:30:05 से 18:26:10 तक

कंटक: 10:09:19 से 11:05:23 तक

राहु काल: 17:37:57 से 19:20:17 तक

कालवेला / अर्द्धयाम: 11:59:29 से 12:55:35 तक

यमघण्ट: 13:49:42 से 14:45:47 तक

यमगण्ड: 12:28:02 से 14:10:20 तक

गुलिक काल: 15:54:39 से 17:36:57 तक

आज का चौघड़िया-

दिन का चौघड़िया

उद्बेग 05:55 AM to 07:34 AM

चर 07:34 AM to 09:14 AM

लाभ 09:14 AM to 10:53 AM

अमृत (वार वेला) 10:53 AM to 12:33 PM

काल (काल वेला) 12:33 PM to 14:12 PM

शुभ 14:12 PM to 15:51 PM

रोग 15:51 PM to 17:31 PM

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 17 July 2022 (आज 17 जुलाई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 17 जुलाई 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं।

अभिजीत मुहूर्त : 12:00:00 से 12:55:00

विजय मुहूर्त: 14:45:00 से 15:40:00 तक

दिशाशूल: पंचांग के अनुसार रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी गई है। इस दिन पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है।

उपाय : रविवार को दलिया, घी या पान खाकर घर से बाहर निकलें। जिससे दोष का परिहार हो सके।

आज का महाउपाय: आज के दिन का संबंध सूर्य ग्रह से है। इसलिए आज के दिन सूर्य देव को जल दें और आदित्य ह्रदय स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान करें। जिससे आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा।