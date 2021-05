Today Panchang 14 May 2021: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन परशुराम जयन्ती भी मनाई जाती है। इसी के साथ सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करने के कारण आज वृषभ संक्रांति भी है। हिंदू धर्म में आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। पंचांग से जानिए अक्षय तृतीया के सभी शुभ मुहूर्त…

अक्षय तृतीया कब से कब तक रहेगी? तृतीया तिथि 14 मई सुबह 5 बजकर 36 मिनट से 15 मई की सुबह 7 बजकर 59 मिनट तक रहेगी।

अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त: वैसे तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 05:38 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा। यानि की आपके पास कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय पूजा के लिए विशेष रहेगा।

शहर के अनुसार अक्षय तृतीया मुहूर्त:

पुणे- 06:01 ए एम से 12:31 पी एम

नई दिल्ली- 05:38 ए एम से 12:18 पी एम

हैदराबाद- 05:44 ए एम से 12:12 पी एम

गुरुग्राम- 05:38 ए एम से 12:18 पी एम

चेन्नई- 05:44 ए एम से 12:05 पी एम

जयपुर- 05:40 ए एम से 12:23 पी एम

मुम्बई- 06:04 ए एम से 12:35 पी एम

बेंगलूरु- 05:55 ए एम से 12:16 पी एम

चण्डीगढ़- 05:38 ए एम से 12:19 पी एम

कोलकाता- 04:56 ए एम से 07:59 ए एम, मई 15

अहमदाबाद- 05:59 ए एम से 12:36 पी एम

नोएडा- 05:38 ए एम से 12:17 पी एम

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त: 14 मई सुबह 05:38 बजे से 15 मई 05:30 बजे तक सोने की खरीदारी की जा सकती है। 15 मई को सुबह 05:30 बजे से 07:59 बजे का समय भी सोने की खरीदारी के लिए शुभ है।



अक्षय तृतीया पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत)- 05:38 AM से 10:36 AM

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 05:23 PM से 07:04 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:18 PM से 01:59 PM

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:41 PM से 10:59 PM

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 12:17 AM से 04:12 AM, मई 15