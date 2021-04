Panchang 13 April 2021, Navratri Ghatasthapana 2021 Time: इस बार नवरात्र पर्व की शुरुआत 13 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो रही है। हिंदुओं के लिए ये त्योहार बेहद ही खास होता है। इस दौरान भक्त पूरे नौ दिनों तक मां की भक्ति में डूबे रहते हैं। लोग अपने-अपने तरीकों से मां को रिझाने की कोशिश करते हैं। ये चैत्र माह के नवरात्र है। जिनका समापन 21 अप्रैल को राम नवमी के साथ होगा। नवरात्र का पहला दिन सबसे विशेष होता है क्योंकि इस दिन घटस्थापना की जाती है। जानिए पंचांग अनुसार कलश स्थापना का सबसे सही मुहूर्त…

नवरात्र घटस्थापना मुहूर्त 2021:

चैत्र नवरात्र घटस्थापना मंगलवार, 13 अप्रैल 2021 में

घटस्थापना मुहूर्त- 05:58 AM से 10:14 AM

अवधि- 04 घण्टे 16 मिनट

घटस्थापना अभिजित मुहूर्त- 11:56 AM से 12:47 PM

अवधि- 51 मिनट

घटस्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है।

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- अप्रैल 12, 2021 को 08:00 AM बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त- अप्रैल 13, 2021 को 10:16 AM बजे

आज के शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:47 पी एम, विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:21 पी एम, गोधूलि मुहूर्त- 06:33 पी एम से 06:57 पी एम, सायाह्न सन्ध्या- 06:46 पी एम से 07:53 पी एम, अमृत काल- 06:17 ए एम से 08:04 ए एम, निशिता मुहूर्त- 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, अप्रैल 14 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:58 ए एम से 02:20 पी एम, अमृत सिद्धि योग- 05:58 ए एम से 02:20 पी एम।

अशुभ समय: राहुकाल- 03:34 पी एम से 05:10 पी एम, यमगण्ड- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम, गुलिक काल- 12:22 पी एम से 01:58 पी एम, दुर्मुहूर्त- 08:31 ए एम से 09:23 ए एम, वर्ज्य- 09:51 ए एम से 11:39 ए एम, गण्ड मूल- 05:58 ए एम से 02:20 पी एम।

तिथि और त्योहार: 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज युगादी, गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंती है। साथ ही आज से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो गया है।