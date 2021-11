Panchang 10 November 2021: पंचांग से जानिए छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय और आज का राहुकाल समय

Panchang 10 November 2021, Chhath Puja 2021 Sun Rise And Sun Set Time Today: आज छठ पूजा है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। जानिए पंचांग से क्या है सूर्यास्त का समय और आज का पूरा पंचांग।

Aaj Ka Panchang 10 November 2021, Chhat Puja 2021 Arghya Muhurat: पंचांग अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन छठ पूजा की जाती है। सूर्य तुला राशि में है और चंद्र मकर राशि में विराजमान है। आज शुभ रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 06:40 बजे से दोपहर 03:42 बजे तक रहेगा। जानिए पंचांग से आज के सभी शुभ मुहूर्त, राहुकाल टाइम और सूर्यास्त समय।

छठ पूजा मुहूर्त (Chhath Puja Muhurat 2021):

-षष्ठी तिथि 9 नवंबर से 10:35 AM बजे से शुरू हो चुकी है और इसकी समाप्ति 10 नवंबर को 08:25 AM पर होगी।

-सूर्योदय समय छठ पूजा के दिन 06:40 AM

-सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन 05:30 PM

आज का पंचांग:

तिथि- षष्ठी 08:25 AM तक

नक्षत्र उत्तराषाढा- 03:42 PM तक फिर श्रवण

योग- शूल 09:11 AM तक इसके बाद गण्ड योग

पक्ष- शुक्ल पक्ष

करण- तैतिल 08:25 AM तक फिर गर

10 नवंबर 2021 शुभ मुहूर्त:

आज अभिजित मुहूर्त नहीं है।

अमृत काल सुबह 09:38 AM से 11:09 AM तक रहेगा।

रवि योग 06:40 AM से 03:42 PM तक रहेगा।

गोधूलि मुहूर्त 05:19 PM से 05:43 PM तक रहेगा।

विजय मुहूर्त 05:21 AM से 06:40 AM तक रहेगा।

सायाह्न सन्ध्या मुहूर्त 05:30 PM से 06:49 PM तक रहेगा।

निशिता मुहूर्त 11:39 PM से 12:32 AM नवम्बर 11 तक रहेगा।

अशुभ समय:

राहुकाल 12:05 PM से 01:26 PM तक रहेगा।

यमगण्ड 08:01 AM से 09:22 AM तक।

आडल योग 09:58 AM से 05:14 PM तक।

गुलिक काल 10:44 AMम से 12:05 PM तक।

विडाल योग 06:40 AM से 09:58 AM तक।

दुर्मुहूर्त 11:43 AM से 12:27 PM तक।

वर्ज्य 07:35 PM से 09:08 PM तक।