आज दिव्य धाम की सीरीज में बात करने जा रहे हैं तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में, आपको बता दें कि तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले की शेषाचल पर्वतमाला की सातवीं पहाड़ी पर स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) को समर्पित यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि कलियुग में भगवान वेंकटेश्वर स्वयं भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए यहां विराजमान हैं। यही कारण है कि हर वर्ष देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

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क्यों खास है तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर?

तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर को ‘कलियुग वैकुंठ’ कहा जाता है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान वेंकटेश्वर अवश्य सुनते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह मंदिर श्रीवैष्णव परंपरा का प्रमुख तीर्थ है, जहां प्रतिदिन वैदिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना होती है। मंदिर में मिलने वाला प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद भी विश्वभर में अपनी अलग पहचान रखता है।

तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार, तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का इतिहास लगभग 1700 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। मंदिर के शुरु का निर्माण श्रेय टोंडैमाण राजा को दिया जाता है। बाद में पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने मंदिर का विस्तार किया। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता, सुनहरे गोपुरम और उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर लगभग 16 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

मंदिर की धार्मिक मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने कलियुग में मानव जाति के कल्याण के लिए वेंकटाद्रि पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया। इसलिए इस मंदिर को कलियुग में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष धाम माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां दर्शन करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक उन्नति होती है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।

कैसे पहुंचें तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर?

तिरुमला पहुंचने के लिए सबसे पहले तिरुपति शहर पहुंचना होता है। तिरुपति देश के प्रमुख शहरों से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वहीं सबसे हवाई अड्डा तिरुपति एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से तिरुमला तक नियमित बस, टैक्सी और निजी वाहन उपलब्ध रहते हैं। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अलीपिरी और श्रीवारी मेट्टू से विशेष पैदल मार्ग बनाए गए हैं, जिन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है।

डिसक्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी पर आधारित है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर आस्था व्यक्ति विशेष की हो सकती है। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक स्रोतों से समय और व्यवस्थाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।