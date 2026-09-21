Moon Mount in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की अलग-अलग रेखाओं और पर्वतों का विशेष महत्व बताया गया है। हथेली के निचले हिस्से में स्थित चंद्र पर्वत को कल्पनाशक्ति, इमोशन और कला से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि यदि चंद्र पर्वत पर कुछ विशेष शुभ निशान बने हों, तो व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता प्रतिभा और कल्पनाशक्ति अधिक हो सकती है। ऐसे लोग कला, लेखन, संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं हस्तरेखा शास्त्र में कुछ ऐसे निशान है जो चंद्र पर्वत पर शुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन निशानों के बारे में…

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चंद्र पर्वत कहां होता है?

हथेली में चंद्र पर्वत छोटी उंगली की तरफ, हथेली के निचले हिस्से में और कलाई के ऊपर स्थित माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इस पर्वत को दूरदर्शिता, इमोशन, यात्रा, क्रिएटिव सोच और कला से संबंधित माना जाता है। पर्वत का उभरा हुआ या विकसित होना भी अलग-अलग फलित से जोड़ा जाता है।

चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान

हस्तरेखा शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान व्यक्ति की क्रिएटिव सोच और किसी विशेष प्रतिभा की ओर संकेत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल लेखन, कला या संगीत के क्षेत्र में कर सकते हैं। यदि अन्य रेखाएं भी शुभ हों तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के कारण पहचान मिलने की संभावना ज्यादा रहती है।

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चंद्र पर्वत पर तारे का निशान

चंद्र पर्वत पर तारे का निशान भी विशेष माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि, क्रिएटिव प्रतिभा और लोगों का ध्यान आकर्षित करने से जोड़ा जाता है। ऐसे जातक संगीत, फिल्म लाइन, लेखन या कला जैसे क्षेत्रों में इंटरेस्ट रख सकते हैं।

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चंद्र पर्वत पर मछली का निशान

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार चंद्र पर्वत पर मछली का निशान भी शुभ संकेतों में गिना जाता है। मान्यता है कि यह निशान व्यक्ति की इमेजिनेशन, क्रिएटिव क्षमता और जीवन में अवसर मिलने से जुड़ा हो सकता है। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा के जरिए कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक काम में नाम कमाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े भावुक होते हैं।

कला, लेखन और संगीत से जुड़ सकती है प्रतिभा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार चंद्र पर्वत क्रिएटिव और कल्पनाशक्ति से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस पर्वत पर शुभ निशान होने पर व्यक्ति के अंदर कला, लेखन, संगीत, अभिनय में इंटरेस्ट देखा जाता है। हालांकि वास्तविक जीवन में सफलता व्यक्ति की मेहनत, कौशल, अवसर और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। हस्तरेखा शास्त्र की ये व्याख्याएं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं माना जाता।