Hastrekha sashtra for Bhagyarekha : कई बार ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का विवाह बाद भाग्य चमक गया है। मतलब उसकी जिंदगी में अचानक से तरक्की हो गई। नई नौकरी लग गई या व्यापार में अच्छा लाभ हो गया है। दरअसल हस्तरेखा अनुसार हाथ में एक विवाह रेखा होती है। साथ ही कई और निशान होते हैं, जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य चमकेगा या नहीं।
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर कुछ रेखाओं और चिह्न का बनना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा शुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्य चमक जाती है और वह खूब धन दौलत कमाता है। तो आइए जानते हैं भाग्य रेखा से जुड़ी खास बातें। आइए जानते हैं कौन सी हैं यह रेखाएं और चिह्न…
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क्या होती है भाग्य रेखा?
भाग्य रेखा हथेली के नीचे से शुरू होकर मध्यमा उंगली की ओर जाती है। यह रेखा व्यक्ति के करियर, धन और जीवन की स्थिरता को दर्शाती है। हर व्यक्ति के हाथ में यह रेखा अलग-अलग रूप में पाई जाती है, जो उसके भाग्य की दिशा को संकेत देती है।
चंद्र पर्वत से निकलती भाग्य रेखा
हस्तरेखा शास्त्र अनुसार जिन लोगों की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है, उन्हें जीवन में दूसरों का सहयोग अधिक मिलता है। साथ ही विवाह के बाद जीवनसाथी के सहयोग से करियर और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग अपनी जीवनसाथी का बहुत ख्याल रखते हैं। साथ ही ये लोग अत्यधिक भावुक भी होते हैं।
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भाग्य रेखा का सूर्य रेखा से मिलना
जब भाग्य रेखा सूर्य रेखा से मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान, प्रसिद्धि मिलती है और ऐसे व्यक्ति की विवाह बाद किस्मत चमकती है। साथ ही जीवनसाथी के सहयोग से ऐसे लोगों का जीवन बदल जाता है। जीवनसाथी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है।
ऐसी भाग्य रेखा मानी जाती है बेहद शुभ
हस्तरेखा शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई सीधे शनि पर्वत तक जाती है तो वह बेहद शुभ रहती है। ऐसी रेखा वाले जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे लोग शादी के बाद खूब पैसा कमाते हैं। साथ ही ये लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं।
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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।