Terrace Vastu Tips: घर को सुंदर और हरा-भरा बनाने के लिए लोग छत पर तरह-तरह के पौधे लगाते हैं। इससे घर की खूबसूरती बढ़ती है और आसपास हरियाली भी बनी रहती है। लेकिन वास्तु शास्त्र में पौधों की दिशा, उनकी स्थिति और उनकी देखभाल को भी महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार, छत पर सूखे, मुरझाए या कांटेदार पौधों को गलत तरीके से रखने से घर के वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यही वजह है कि छत पर गार्डन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

वहीं अगर आपने भी अपने घर की छत पर गार्डन बना रखा है, तो यह जानना जरूरी है कि किन पौधों को लेकर वास्तु में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं छत पर रखे जाने वाले ऐसे 5 पौधों के बारे में, जिनको लगाने से बचना चाहिए।

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छत पर कौन से 5 पौधे रखने से बचें?

कांटेदार पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों को घर के भीतर या रहने की जगह के पास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के वातावरण में तनाव और घर के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं। इसलिए इनको लगाने से बचना चाहिए।

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सूखे और मुरझाए पौधे

छत पर रखे सूखे और मुरझाए पौधे न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि ये निगेटिविटी भी फैलाते हैं। इसलिए ऐसे पौधों की समय-समय पर छंटाई करें और जो पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं, उन्हें हटाकर गमलों की सफाई करें।

बोनसाई के पौधे

बोनसाई पौधे छोटे आकार में पेड़ों का सुंदर रूप दिखाते हैं। लेकिन वास्तु में इन्हें विकास में रुकावट का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इन पौधों को घर में या छत पर लगाने से बचना चाहिए।

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पीपल या बरगद का पौधा

छत की दीवारों पर गमलों में पीपल या बरगद का पौधा उग आता है। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में घर में पीपल या बरगद का पेड़ लगाना या उगना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर पीपल या बरगद का पौधा उग आय़ा है, तो उसको हटा देना चाहिए।

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रबर प्लांट

वास्तु शास्त्र अनुसार छोटे पत्तों वाले रबर प्लांट को खुली छत रखना चाहिए। तेज धूप के कारण यह पौधे मुरझाने लगते हैं और छत पर मुरझाए हुए पौधै रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता है। साथ ही वास्तु दोष भी लगता है।

डिसक्लेमर- वास्तु शास्त्र में पौधों से जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं। किसी पौधे को रखने मात्र से घर में अशांति, धन हानि या दुर्भाग्य आता है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पौधों का चुनाव अपनी जगह, मौसम और देखभाल की सुविधा के अनुसार करना बेहतर है।