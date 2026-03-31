Monthly Tarot Reading April 2026 ( मासिक टैरो राशिफल अप्रैल 2026): टैरो कार्ड्स के अनुसार अप्रैल माह काफी अच्छा जा सकता है। इस माह सूर्य, शुक्र और बुध का स्थिति में बदलाव होने के साथ शनि भी नक्षत्र पद परिवर्तन के साथ उदित होंगे। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार, इस माह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि 12 राशियों में से इन 5 राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। करियर और बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आइए जानते हैं अप्रैल माह की लकी राशियों के बारे में…

वृषभ मासिक लकी टैरो राशिफल (Taurus Monthly Lucky Tarot Card Readings)

इस राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह काफी खास जा सकता है। रीडिंग के अनुसार, ये माह एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। जीवन में आई कई परेशानियां समाप्त हो सकती है। द स्टार कार्ड की ऊर्जा यह दर्शाती है कि इस महीने आप सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। आपके अंदर एक नई उम्मीद और ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके अंदर रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप भविष्य को लेकर कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। ये करियर, बिजनेस या फिर धन से संबंधित हो सकते हैं। इस अवधि में नया बिजनेस आरंभ करना लाभकारी हो सकता है।

आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा। ऐसे में आप धार्मिक कार्यक्रमों या फिर तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। धैर्य और संयम के साथ काम करेंगे, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। आपके कई सपने पूरे हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी और काम धीरे-धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

महीने की शुरुआत में अधूरे काम पूरे करने से मानसिक शांति मिलेगी। पैसों का निवेश करना लाभकारी हो सकता है। आपके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।

छात्रों के लिए ये माह अच्छा जाने वाला है। पढाई में फोकस रहेगा। ऐसे में आपको अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। माता-पिता और भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

कर्क मासिक लकी टैरो राशिफल (Cancer Monthly Lukcy Tarot Card Readings)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह काफी अच्छा जा सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यह संकेत देता है कि कोई नई शुरुआत, नया ऑफर या नई योजनाएं आने वाली हैं। कुछ नई पॉलिसियां लॉन्च हो सकती हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है।

इस माह नई नीतियां बनाकर आगे चलेंगे, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। नई नौकरी खोज रहे जातकों को सफलता हासिल हो सलकती है। टीम वर्क करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस अवधि में प्रमोशन या अप्रेजल के योग भी बन सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो अच्छा विस्तार हो सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणीनिति कामयाब हो सकती हैष सोशल मीडिया के माध्य से आप काफी पैसा कमा सकते हैं। नए लोगों से जुड़ सकते है

परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके साथ ही भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। इस अवधि में निवेश करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

लव लाइफ के मामले में ये माह अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

आध्यात्मिक रूप से आप अधिक धैर्यवान बनेंगे और सोच-समझकर निर्णय लेंगे। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जा सकते हैं।

तुला मासिक लकी टैरो राशिफल (Libra Monthly Lukcy Tarot Card Readings)

अप्रैल का महीना तुला राशि के लिए स्पष्टता और संतुलन लाने वाला रहेगा। इस समय आपको अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सीखना होगा, क्योंकि हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों और समयसीमा को साफ-साफ तय करना जरूरी होगा, जिससे काम बेहतर तरीके से पूरा हो सके। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

रिश्तों में अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखना जरूरी है, ताकि गलतफहमियां न बढ़ें। आपके आसपास का माहौल आपके मन पर असर डालेगा, इसलिए छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव करना फायदेमंद रहेगा। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचने से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

धनु मासिक लकी टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Lukcy Tarot Card Readings)

धनु राशि के लिए यह महीना दिशा तय करने का संकेत देता है। आपके सामने कई अवसर आएंगे, लेकिन एक साथ सब पर ध्यान देने से परिणाम कमजोर हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने दो मुख्य लक्ष्यों पर फोकस करें। कार्यक्षेत्र में बातचीत और नए संपर्क आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं।

आर्थिक रूप से इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए किए गए वादों को निभाना अहम होगा। नई जगहों की यात्रा या माहौल में बदलाव आपके अंदर नई ऊर्जा भर सकता है। महीने के अंत तक आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा।

कुंभ मासिक लकी टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Lukcy Tarot Card Readings)

कुंभ राशि के लिए अप्रैल का महीना सक्रियता और कार्य करने का है। आपके पास कई अच्छे विचार होंगे, लेकिन उन्हें अमल में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात स्पष्ट और सरल तरीके से रखना आपको लाभ दिलाएगा। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रस्तुत करना सफलता दिला सकता है।

रिश्तों में दूरी बनाने के बजाय संवाद बनाए रखना बेहतर रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। महीने के अंत तक आप अपने प्रयासों की ठोस प्रगति महसूस करेंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।