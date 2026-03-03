Sutak Kaal during Grahan: हिंदू धर्म में सूतक काल को अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय माना गया है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, तो उससे पहले और ग्रहण समाप्त होने तक जो अवधि होती है, उसे ही सूतक काल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय साधना, संयम और सावधानी का होता है, न कि किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों का। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से सूतक काल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में 3 मार्च को सुबह 6:23 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। हालांकि, अक्सर लोगों के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि सूतक काल क्या होता है, इसकी अवधि कितनी होती है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऐसे में आइए, इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं।

सूतक काल क्या होता है?

सूतक काल वह अवधि है जिसमें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंच पातीं, जिससे मानसिक और शारीरिक असंतुलन हो सकता है। इसी कारण इस समय को अशुभ माना गया है और कई धार्मिक नियमों का पालन करने की परंपरा रही है।

Also Read

सूतक काल कब से लगता है?

सूतक काल की अवधि ग्रहण के प्रकार पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य माना जाता है। यदि ग्रहण भारत में दिखाई देता है, तभी सूतक काल लागू होता है। ग्रहण समाप्त होते ही सूतक काल स्वतः समाप्त हो जाता है।

सूतक काल में नहीं किए जाते शुभ कार्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, पूजा-पाठ, हवन और नए कार्यों की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। यहां तक कि मंदिरों के कपाट भी सूतक लगते ही बंद कर दिए जाते हैं।

सूतक काल का धार्मिक महत्व

सूतक काल का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखना है। इस दौरान व्यक्ति को भोग-विलास से दूर रहकर संयम और साधना का मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर का स्मरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

Also Read

सूतक काल में क्या करें?

  • भगवान का नाम जप करें
  • महामृत्युंजय मंत्र या चंद्र मंत्र का जाप करें
  • मानसिक शांति बनाए रखें
  • दान-पुण्य का संकल्प लें
  • सात्विक विचार रखें

सूतक काल में क्या न करें?

  • पूजा-पाठ और मंदिर प्रवेश से बचें
  • भोजन पकाना या खाना न खाएं
  • बाल, नाखून न काटें
  • किसी से झगड़ा या नकारात्मक बातचीत न करें
  • गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें

ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए?

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना बेहद जरूरी माना गया है। इसके बाद घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव कर पूजा-पाठ दोबारा शुरू किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से ग्रहण दोष भी शांत होता है।

Also Read

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें